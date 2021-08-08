Yaz Sıcaklarına Çare Çankaya Parkları

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Başkent Ankara'da serinlemek isteyen vatandaşların ilk adresi Çankaya parkları oluyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Başkent Ankara'da serinlemek isteyen vatandaşların ilk adresi Çankaya parkları oluyor. Parklara gelen her yaştan vatandaş, çimenlerin üzerinde ve ağaçların altında vakit geçiriyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar serinlemek için parkları tercih ediyor. Çankaya parkları da bu olağanüstü sıcaklıklarda vatandaşlara nefes oluyor.

Ankara'da ağustos ayıyla birlikte hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması vatandaşları serinlemek için alternatif yöntemler aramaya itti. Doğal klima etkisi yapan ağaçlık yerleri tercih eden vatandaşlar, Çankaya parklarına akın etti. Ankara'nın en büyük parklarından olan Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Lozan Park, Zafer Park ve İsmet İnönü Parkı ailece gelen vatandaşları ağırladı. Merkezi konumu ve kolay ulaşım imkanlarıyla Çukurambar'daki Uğur Mumcu Parkı ile Kuğulu Park da Ankaralıların çokça tercih ettiği parkların başında geliyor.

HALKIN OLAN HALKIN HİZMETİNE

Çankaya'ya son 7 yılda yaklaşık 700 bin metrekare yeşil alan ve park kazandırdıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Halkımızın hoşça vakit geçirebileceği yeni parklar yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl 11 yeni parkı daha Çankaya'ya kazandırmış olacağız. Ranta değil doğaya değer veriyoruz. Halkın olanı halk için kullanıyoruz. İsraf etmeden her kuruşu halkımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Çimenlerine özgürce basılabilen Çankaya parkları 7'den 70'e tüm halkın tercihi olurken, gündüzleri bunaltıcı sıcakta çalışanların da mesai bitiminde dinlenme mekanları olmaya devam ediyor.

Kaynak: Habermetre