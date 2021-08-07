Yaz sıcakları kendini gösterdi, vantilatör ve klima talepleri arttı
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Yaz sıcakları kendini gösterdi, vantilatör ve klima talepleri arttı

Yaz sıcakları kendini gösterdi, vantilatör ve klima talepleri arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların vantilatör ve klima talepleri arttı.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların vantilatör ve klima talepleri arttı.

Yaz döneminde hissedilen bunaltıcı sıcakların artmasıyla yaşam alanlarında serin hava isteyenlerin klima ve vantilatör arayışları da hız kazandı. Artan sıcak havaların ardından vatandaşlar da serinlemek için klimanın yanı sıra daha ekonomik olarak vantilatörlere yöneldi.

Esnaf Bilal Ayhan, "Son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar da serinlemek istiyor. İlde deniz turizmi olmadığı için serinlemek adına genelde vantilatör ve klima tercih ediliyor. Bizler de vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik önerilerde bulunuyoruz. Vantilatör fiyatları 200 liradan başlıyor 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Klima fiyatları ise 4 bin 700 liradan başlıyor 18 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

Şehirde termometreler 38 dereceyi göstererek son 5 günün en yüksek derecesi ölçüldü. - ÇANKIRI

Yaz sıcakları kendini gösterdi, vantilatör ve klima talepleri arttı
Yaz sıcakları kendini gösterdi, vantilatör ve klima talepleri arttı
Yaz sıcakları kendini gösterdi, vantilatör ve klima talepleri arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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