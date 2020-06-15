Yaz Sezonunu Mantı Partisiyle Açtı Egenin Masmavi Koylarında Bodrum Türkbükü'nde bulunan Mavi Otel yaz sezonu gelenekselleşen Mantı Partisi ile açtı.

Her Pazar Türk yemekleri günü yapan Mavi Otel'de önceki gün "Mantı Günü"ydü. Mavi Otel'in başarılı işletmecisi Cemal Yarar özel olarak hazırlattığı Kayseri usulü Mantı'yı misafirlerine bizzat kendi elleri ile servis yaparak müşterilerine en iyi lezzet ve hizmeti vermeye çalıştı.& ;



