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Yaz sezonunda nüfusu artan Karasu'da binlerce hastaya müdahale edildi

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Yaz sezonunda nüfusu artan Karasu'da binlerce hastaya müdahale edildi

Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Celalettin Akyol, yaz döneminde nüfusu ciddi oranda artan ilçede salgına rağmen özverili şekilde hizmet veren personele teşekkür etti.

Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Celalettin Akyol, yaz döneminde nüfusu ciddi oranda artan ilçede salgına rağmen özverili şekilde hizmet veren personele teşekkür etti.

Hastanede 1 Mayıs-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi veren Akyol, Acil Servis'e ayaktan ve 112 Acil Sağlık aracılığıyla başvuran 83 bin 5 hastanın muayenesinin yapıldığını bildirdi.

Polikliniklere 52 bin 90 kişinin ayaktan başvurduğunu da aktaran Akyol, "Bu hastaların 782'si hastanemizde yatarak tedavi görürken, diğerleri ayaktan tedavi edildi." dedi.

Akyol, hastanede 4 ayda 437 ameliyat ve 1577 küçük cerrahi müdahale yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ayrıca, 912 hastaya evde sağlık hizmetiyle evinde hizmet verilmiş olup, 28 Mayıs'ta hizmete başlayan bilgisayarlı tomografide 5 bin 908 çekim yapılarak hastalarımıza hizmet verildi. Tüm personelimize pandemi döneminde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Karasu halkına en iyi hizmeti ulaştırmak adına çalışmalarımıza daha da özverili şekilde devam edeceğiz."

Yaz sezonunda nüfusu artan Karasu'da binlerce hastaya müdahale edildi

Yaz sezonunda nüfusu artan Karasu'da binlerce hastaya müdahale edildi

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yaz sezonunda nüfusu artan Karasu'da binlerce hastaya müdahale edildi - Haberler
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