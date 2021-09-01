YAZ SANAT AKADEMİSİ DÖNEM SONU RESİM SERGİSİ AÇILDI
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YAZ SANAT AKADEMİSİ DÖNEM SONU RESİM SERGİSİ AÇILDI

YAZ SANAT AKADEMİSİ DÖNEM SONU RESİM SERGİSİ AÇILDI
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01-09-2021 13: 12: 51 YAZ SANAT AKADEMİSİ DÖNEM SONU RESİM SERGİSİ AÇILDI PROTOKOL ÜYELERİ YAPILAN RESİMLERE HAYRAN KALDIŞehitkamil Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, Yaz Sanat Akademisi Dönem Sonu Resim Sergisi'nde ürettikleri ürünleri görücüye çıkardılar.

01-09-2021 13: 12: 51 YAZ SANAT AKADEMİSİ DÖNEM SONU RESİM SERGİSİ AÇILDI PROTOKOL ÜYELERİ YAPILAN RESİMLERE HAYRAN KALDI

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, Yaz Sanat Akademisi Dönem Sonu Resim Sergisi'nde ürettikleri ürünleri görücüye çıkardılar. Serginin açılışını; AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yaptı.

Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) içerisinde yer alan Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına; AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde, 7'den 77'ye farklı yaş gruplarından kursiyerlerin verilen eğitimler sonrasında yağlıboya, karakalem ve akrilik boya türünde oluşturduğu toplam 113 eser, 10 Eylül 2021 tarihine kadar gezilebilecek.

GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR SANAT MERKEZİ OLDU BURASI

Sergi açılışı öncesi konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "Bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şehitkamil Sanat Merkezi'nin benim anılarımda özel bir yeri var. İlk yapımı başladığında Rıdvan Başkanımız ile burayı gezdiğimizde, onun hayallerini dinlemiştim. Bugün onun hayalleri; şehrin hayalleri oldu, Gaziantep'in hayalleri oldu. Biraz önce içeride sınıfları dolaştık. Gerçekten piyano, gitar, keman çalan çocuklarımızı görmekten çok büyük bir memnuniyet duydum. Gelecek adına ümitlerimiz artıyor. Çocuklarımız adına, şehrimiz adına, kültür ve sanat faaliyetlerimiz adına, Gaziantep'i yeni bir yere taşıyacak olan bu aktivasyondan dolayı ümitlerimiz artıyor. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sanat merkezi oldu burası. Bir yandan çocuklarımızın enstrüman çalması, bir yandan kursiyerlerimizin resim yapması, bir yandan eğitim verilmesi, bir yandan da bunların sahnelenmesi adına çok özel bir mekan oldu. Ben emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bugün kursiyerlerimizin de resimlerini göreceğiz. Ben inanıyorum ki çok güzel eserler ortaya çıkmıştır. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

SANAT MERKEZİ'NDE HEM GÖRSEL HEM DE İŞİTSEL SANATLARA YÖNELİK OLARAK EĞİTİMLERİMİZİ VERİYORUZ

Açılış öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak Şehitkamil Sanat Merkezi'ni hizmete aldığımız andan itibaren bir tek gayemiz vardı. Gazi şehrimiz; üretimde, imalatta, sanayide, ihracatta çok şükür hep zirveye koşuyor. İnsanımızın da sosyal hayatının da dengeli gelişmesi gerektiğine inandığımız için sanat noktasında da eğitim eksikliğini hissettiğimizden, Şehitkamil Sanat Merkezi'ni hizmete aldık. Tabi fiziki mekanları sadece yapmak yetmiyor, bu yerleri yaşatmak gerekiyor. Bugün, içerisinde bulunduğumuz Şehitkamil Sanat Merkezi'nde hem görsel hem de işitsel sanatlara yönelik olarak eğitimlerimizi veriyoruz. Burada özellikle görsel sanatlara yönelik olarak yapılan çalışmaları sergi salonunda sergileyerek, burada emek veren kardeşlerimizin kişisel veya grup sergilerini hayata geçiriyoruz. Bugün Yaz Sanat Akademisi münasebetiyle kursiyerlerimizin hayata geçirdikleri bu eserleri hep birlikte göreceğiz. Tabi pandemi süresince istediğimiz eğitimi tam manasıyla veremedik ama inşallah bu pandemi sürecinin sonunda daha yoğun bir eğitimle daha güzel sergileri hep birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerler tarafından Başkan Fadıloğlu'na çiçek takdiminde bulundu. Daha sonra protokol üyeleri, resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi ve sergideki resimleri incelediler.

PROTOKOL ÜYELERİ YAPILAN RESİMLERE HAYRAN KALDI

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, Yaz Sanat Akademisi Dönem Sonu Resim Sergisi'nde ürettikleri ürünleri görücüye çıkardılar. Serginin açılışını; AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yaptı.

Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) içerisinde yer alan Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına; AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde, 7'den 77'ye farklı yaş gruplarından kursiyerlerin verilen eğitimler sonrasında yağlıboya, karakalem ve akrilik boya türünde oluşturduğu toplam 113 eser, 10 Eylül 2021 tarihine kadar gezilebilecek.

GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR SANAT MERKEZİ OLDU BURASI

Sergi açılışı öncesi konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "Bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şehitkamil Sanat Merkezi'nin benim anılarımda özel bir yeri var. İlk yapımı başladığında Rıdvan Başkanımız ile burayı gezdiğimizde, onun hayallerini dinlemiştim. Bugün onun hayalleri; şehrin hayalleri oldu, Gaziantep'in hayalleri oldu. Biraz önce içeride sınıfları dolaştık. Gerçekten piyano, gitar, keman çalan çocuklarımızı görmekten çok büyük bir memnuniyet duydum. Gelecek adına ümitlerimiz artıyor. Çocuklarımız adına, şehrimiz adına, kültür ve sanat faaliyetlerimiz adına, Gaziantep'i yeni bir yere taşıyacak olan bu aktivasyondan dolayı ümitlerimiz artıyor. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sanat merkezi oldu burası. Bir yandan çocuklarımızın enstrüman çalması, bir yandan kursiyerlerimizin resim yapması, bir yandan eğitim verilmesi, bir yandan da bunların sahnelenmesi adına çok özel bir mekan oldu. Ben emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bugün kursiyerlerimizin de resimlerini göreceğiz. Ben inanıyorum ki çok güzel eserler ortaya çıkmıştır. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

SANAT MERKEZİ'NDE HEM GÖRSEL HEM DE İŞİTSEL SANATLARA YÖNELİK OLARAK EĞİTİMLERİMİZİ VERİYORUZ

Açılış öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak Şehitkamil Sanat Merkezi'ni hizmete aldığımız andan itibaren bir tek gayemiz vardı. Gazi şehrimiz; üretimde, imalatta, sanayide, ihracatta çok şükür hep zirveye koşuyor. İnsanımızın da sosyal hayatının da dengeli gelişmesi gerektiğine inandığımız için sanat noktasında da eğitim eksikliğini hissettiğimizden, Şehitkamil Sanat Merkezi'ni hizmete aldık. Tabi fiziki mekanları sadece yapmak yetmiyor, bu yerleri yaşatmak gerekiyor. Bugün, içerisinde bulunduğumuz Şehitkamil Sanat Merkezi'nde hem görsel hem de işitsel sanatlara yönelik olarak eğitimlerimizi veriyoruz. Burada özellikle görsel sanatlara yönelik olarak yapılan çalışmaları sergi salonunda sergileyerek, burada emek veren kardeşlerimizin kişisel veya grup sergilerini hayata geçiriyoruz. Bugün Yaz Sanat Akademisi münasebetiyle kursiyerlerimizin hayata geçirdikleri bu eserleri hep birlikte göreceğiz. Tabi pandemi süresince istediğimiz eğitimi tam manasıyla veremedik ama inşallah bu pandemi sürecinin sonunda daha yoğun bir eğitimle daha güzel sergileri hep birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerler tarafından Başkan Fadıloğlu'na çiçek takdiminde bulundu. Daha sonra protokol üyeleri, resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi ve sergideki resimleri incelediler.

Kaynak: Habermetre

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