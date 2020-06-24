Yaz renkleri Yıldırım parklarını süslüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaz renkleri Yıldırım parklarını süslüyor

İlçenin parklarında gerçekleştirdiği temizlik, sulama ve revizyon çalışmaları ile vatandaşlara sağlıklı sosyal alanlar hazırlayarak kent estetiği için bir çok uygulamayı hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle de ilçenin güzelliğine güzellik katıyor.

Yaz renkleri Yıldırım parklarını süslüyor
24.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:25

Yıldırım'da yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, görsel güzelliğe yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yazın gelmesi ile birlikte ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme ve deforme olan ağaçların yenilenmesi ile parkların temizliğini gerçekleştirerek hem ağaçları ve bitkileri koruma altına alıyor hem de yapılan budama çalışmaları ile ağaçların sağlıklı kalmasını sağlıyor. Bu çerçeve de parklara dikilen pembeden kırmızıya, sarıdan mora ve beyaza kadar çeşitli renklerdeki mevsimlik çiçekler de ilçeye ayrı bir güzellik katıyor. 2020 yılının başından bugüne 21 bin 869 adet çiçek dikimi gerçekleştirilirken, 7 bin 847 adet de fidan ve çalı Yıldırım'ın güzelliğine güzellik katmak için ilçenin çeşitli noktalarına dikildi.

DOĞAYA DUYARLI HİZMETLER

Yıldırım'ın sürdürülebilir çevre stratejisi kapsamında mevcut park ve bahçelerin bakımlarının belirli aralıkla yapıldığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarını belirtti. Şehirlerin zenginliğinin parkların ve yeşil alanların fazlalığı ile doğru orantılı olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıkları, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan devam ettiriyoruz. Ayrıca şehrimize yeni parklar, mesire yerleri ve yeşil alanlar kazandırmak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

YILDIRIM HER MEVSİM ÇİÇEK KOKUYOR

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına Yıldırım'da doğaya ve çevreye duyarlı hizmetleri sürdürdüklerini anımsatan Başkan Yılmaz, "Yazlık mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları kapsamında şehrimizin muhtelif bölgelerine çeşitli bitki ve çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan parklarımızda çeşitli bitki ve çiçekler toprakla buluşuyor. Yıldırım'ın yeşil ve güzel bir şehir olabilmesi için Yıldırım Belediyesi olarak her fırsatta yaptığımız çalışmalarla çevreye verdiğimiz önemi gösteriyoruz. Yıldırım'ı yeniden 'yeşil' kimliğine kavuşturmak adına bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu Haber
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi
Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Falcao Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Yaz renkleri Yıldırım parklarını süslüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 13:41:48. #1.14#
title