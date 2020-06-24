Yaz renkleri Yıldırım parklarını süslüyor İlçenin parklarında gerçekleştirdiği temizlik, sulama ve revizyon çalışmaları ile vatandaşlara sağlıklı sosyal alanlar hazırlayarak kent estetiği için bir çok uygulamayı hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle de ilçenin güzelliğine güzellik katıyor.

Yıldırım'da yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, görsel güzelliğe yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yazın gelmesi ile birlikte ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme ve deforme olan ağaçların yenilenmesi ile parkların temizliğini gerçekleştirerek hem ağaçları ve bitkileri koruma altına alıyor hem de yapılan budama çalışmaları ile ağaçların sağlıklı kalmasını sağlıyor. Bu çerçeve de parklara dikilen pembeden kırmızıya, sarıdan mora ve beyaza kadar çeşitli renklerdeki mevsimlik çiçekler de ilçeye ayrı bir güzellik katıyor. 2020 yılının başından bugüne 21 bin 869 adet çiçek dikimi gerçekleştirilirken, 7 bin 847 adet de fidan ve çalı Yıldırım'ın güzelliğine güzellik katmak için ilçenin çeşitli noktalarına dikildi.

DOĞAYA DUYARLI HİZMETLER

Yıldırım'ın sürdürülebilir çevre stratejisi kapsamında mevcut park ve bahçelerin bakımlarının belirli aralıkla yapıldığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarını belirtti. Şehirlerin zenginliğinin parkların ve yeşil alanların fazlalığı ile doğru orantılı olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıkları, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan devam ettiriyoruz. Ayrıca şehrimize yeni parklar, mesire yerleri ve yeşil alanlar kazandırmak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

YILDIRIM HER MEVSİM ÇİÇEK KOKUYOR

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına Yıldırım'da doğaya ve çevreye duyarlı hizmetleri sürdürdüklerini anımsatan Başkan Yılmaz, "Yazlık mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları kapsamında şehrimizin muhtelif bölgelerine çeşitli bitki ve çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan parklarımızda çeşitli bitki ve çiçekler toprakla buluşuyor. Yıldırım'ın yeşil ve güzel bir şehir olabilmesi için Yıldırım Belediyesi olarak her fırsatta yaptığımız çalışmalarla çevreye verdiğimiz önemi gösteriyoruz. Yıldırım'ı yeniden 'yeşil' kimliğine kavuşturmak adına bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler