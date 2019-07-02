Yaz partileri için tüyolar

"Davet edildiğiniz "Yaza Merhaba" partisi için ne giyeceğinizi biliyor musunuz? Birçok kişi yaza merhaba partisinde ne renk kıyafetler giyilmesi gerektiği konusunda kararsızlık yaşar.Yaza merhaba partisi coşkulu ve cıvıl cıvıl yaz ayının gelişini kutlamak amacıyla yapıldığı için mümkün olduğunca içinde en rahat edeceğiniz kıyafetler olduğunu unutmayın. Özellikle renkli elbiseler bu yaza damgasını vuracak. Turuncu, sarı, kırmızı, yeşil elbiseler… Siyah renkten vazgeçemeyenler içinde mini bluz ve şortları, daha ince daha uçuş uçuş kumaşları tercih etsinler. Küçük ve sevimli çiçeklerin süslediği parçaları, topuklu ayakkabılarınızla bir araya getirerek abartıdan uzak ve zarif bir çizgi yakalayabilirsiniz. Bu tarzınızda yaz gecesi partisine rahatlıkla katılabilirsiniz.Sarı ve yeşil bu sezonun en top modası diyebiliriz. Sarının üst tonlarından da turuncu rengini baya ön planda göreceğiz. Rüzgar ile uçuşan elbiseleriniz, size yazın sıcaklığını hissettirmeden güzel yaz akşamları yaşatacağından eminiz.

Bu renklerden diğeri de hiç şüphesiz pembe. Pembenin her tonu yazın canlılığını içinde barındırıyor.

Melisa Özmen

Beyaz rengi genellikle kışın çok fazla tercih edilmez. Ne zaman havalar düzelirse o zaman beyaz kıyafetler de gün yüzüne çıkar. Hal böyle olunca yaza merhaba partisi için de beyaz giyinmek şart oluyor. Yine sıcak renklerden biri olan sarı da güneşin rengi olduğu için elbette yaza merhaba partisi için vazgeçilmez renkler arasında yer alıyor.

Hem limon hem de hardal sarısı bu tarz bir parti için uygun bir seçim olabilir. Sarı da birçok renkle uyum sağlayabilen bir renk."

Kaynak: Bültenler