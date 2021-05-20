Yaz Oyun Festivali başlangıç tarihi belli oldu!

Kanadalı video oyun gazetecisi Geoff Keighley, bu yıl yenisi düzenlenecek Oyun Festivali'nin 10 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Yaz Oyun Festivali'ne hangi yayıncı firmalar katılım sağlayacak? Yaz Oyun Festivali ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar!

Her yıl yenisi düzenlenen Yaz Oyun Festivali için açıklama yapan Geoff Keighley, etkinliğin 10 Haziran'da başlangıç yapacağını duyurdu. Açılış sunumu 10 Haziran Perşembe saat 21:00'da gerçekleşecek. Festival etkinlik takviminde katılım sağlayan yayıncılardan 12'den fazla oyun tanıtımı ve duyurusu içerecek. Ayrıca sunum sırasında, iam8bit ile Double Fine Productions gibi bağımsız oyunlar gösterimi ve Weezer grubundan yeni bir şarkı izleyicilerle buluşacak.

Haziran ayı boyunca devam edecek Yaz Oyun Festivali'ne katılım sağlayacak firmalar ise şu şekilde: 2K Games, Activision, Amazon Games, Annapurna Interactive, Bandai Namco Entertainment, Blizzard Entertainment, Capcom, Devolver Digital, DotEmu, Electronic Arts, Epic Games, Finji, Frontier Developments, Gearbox Software, Hi-Rez Studios, İnnersloth, Koch Media, Mediatonic, Microsoft, miHoYo, Psyonix, Raw Fury, Riot Games, Saber İnteractive, Sega, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Steam, Tencent Games, Tribeca Festival 2021, Ubisoft, Warner Bros. Games ve Wizards of the Coast.

YAZ OYUN FESTİVALİ TANITIM FRAGMANI