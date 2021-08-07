Yaz ortasında yağmuru gören çiftçinin sevinci kamerada

Yaz ortasında yağmuru gören çiftçinin sevinci kamerada Yolun ortasına çıkıp' Ver Allah'ım' diye bayram etti Orman yangınlarıyla 10 gündür mücadele een Antalya'da bugün başlayan sağanak yağmur vatandaşa adeta bayram yaptırdı.

Yaz ortasında yağmuru gören çiftçinin sevinci kamerada

Yolun ortasına çıkıp' Ver Allah'ım' diye bayram etti

ANTALYA - Orman yangınlarıyla 10 gündür mücadele een Antalya'da bugün başlayan sağanak yağmur vatandaşa adeta bayram yaptırdı. Dün 40 derece sıcağı gören Yangın bölgesi Manavgat'a komşu Serik ilçesinde yağmuru gören vatandaş kendini sokağa attı, 'Ver Allah'ım' diye dua etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde son günlerde sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, güne yağmurla uyandı. Yağmurun yağmasıyla kendini sokağa atan vatandaşlar, yağmurun altında dakikalarca kalarak ıslandı. Serik ilçesine bağlı bağlı Karadayı mahallesinde yaşayan Selçuk Ergin isimli vatandaş ise gömleğini çıkartıp atlet ve şortla yola çıkıp ellerini havaya kaldırarak," Ver Allah'ım ver" diye dua etti. Yağmur altında dakikalarca kalan Ergun'e yoldan geçen araçlar da kornaya basarak destek verdi. Yaklaşık yarım saat süren yağmur daha sonra kendini güneşli havaya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci