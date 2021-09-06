Yaz Okulu Sınavları ile İlgili Bilgilendirme
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Yaz Okulu Sınavları ile İlgili Bilgilendirme

Yaz Okulu Sınavları ile İlgili Bilgilendirme
Habermetre - Haberler | Toplum

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09: 30'da 81 ilimizde yüz yüze yapılacaktır.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09: 30'da 81 ilimizde yüz yüze yapılacaktır.

Ülkemizde yapılan diğer tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi gerekli tüm önlemler alınmış olup Sağlık Bakanlığınca verilen HES kodu kontrol yetkisi ile online olarak risk durumu kontrolü yapılmaktadır. Sınav günü ve öncesinde sistem üzerinde yapılan ve yapılacak olan bu kontroller ile riskli olduğu belirlenen öğrencilerimiz kesinlikle diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz COVID-19 pozitif ve COVID-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alınacaklardır. Bu nedenle öğrencilerimizin herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yoktur. Sosyal medya üzerinden yapılan "HES kodu kontrolü yapılmıyor, hastalık taşıyan kişiler diğer insanlarla aynı salonlarda sınava giriyor. " şeklinde vb. paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Tüm öğrencilerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunar, sınava girecek öğrencilerimize başarılar dileriz.

Kaynak: Habermetre

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