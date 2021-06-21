Yaz okulu kayıtları başladı
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Yaz okulu kayıtları başladı

Yaz okulu kayıtları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü Yaz Okulları kapılarını yeniden açıyor.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü Yaz Okulları kapılarını yeniden açıyor. 4-6 ve 7-14 yaş gruplarında toplam 22 branşta kursların verileceği, sınırlı kontenjanla başvuru alınacak olan Yaz Okulları için son başvuru tarihi 2 Temmuz 2021 tarihi olarak belirlendi.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü Yaz Okulları kayıtları bu yıl 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 4-6 yaş ve 7-14 yaş olarak iki grupta yapılacak eğitimlerle ilgili kayıtlar başlarken aileler konu hakkında ayrıntılı bilgiye Katlı Pazaryeri Çocuk Kulübü ya da 0 (380) 523 02 44 numaralı hat ile iletişime geçerek ulaşabilecekler.

4-6 Yaş gruplarından Fiziksel Gelişim, Ritim, Görsel Sanatlar, Tasarım, Temel Dini Bilgiler ve Minik Şefler Mutfağı olmak üzere toplam 6 kategoride kurs verilecek. 7-14 yaş gruplarında ise Robotik Kodlama, Gitar, Fen Bilimleri Atölyesi, Ritim, İngilizce, Klarnet, Fransızca, Matematik, Mutfak, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, Fiziksel Gelişim, Karikatür Atölyesi, Bağlama ve Ana Sınıfı olmak üzere toplam 16 branşta eğitim verilecek.

Ücretsiz olacak kurslara başvuruların bugün itibariyle başladığı yaz okullarında 2 Temmuz tarihine kadar tarihine kayıt alınacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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