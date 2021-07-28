YAZ OKULU İKİNCİ DÖNEM EĞİTİMLERİ BAŞLADI
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YAZ OKULU İKİNCİ DÖNEM EĞİTİMLERİ BAŞLADI

YAZ OKULU İKİNCİ DÖNEM EĞİTİMLERİ BAŞLADI
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Eklenme tarihi 28 Temmuz 2021ABONE OL YAZ OKULU İKİNCİ DÖNEM EĞİTİMLERİ BAŞLADI Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği Yaz Okulu uygulamasıyla Esenler'in gençleri yaz boyunca hem eğlenip hem de öğrenmeye devam ediyorlar.

Eklenme tarihi 28 Temmuz 2021

ABONE OL YAZ OKULU İKİNCİ DÖNEM EĞİTİMLERİ BAŞLADI Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği Yaz Okulu uygulamasıyla Esenler'in gençleri yaz boyunca hem eğlenip hem de öğrenmeye devam ediyorlar.

Dünyaya zor zamanlar yaşayan pandemi şartları nedeniyle geçtiğimiz yıl boyunca okulda arkadaşlarıyla yeterince sosyalleşme imkanı bulamayan gençlerimizin de, belediyemizin düzenlediği yaz okullarına ilgisi çok yüksek.

Yoğun bir katılım alan Yaz Okulu'nun ilk kurunda 4-15 yaş arası öğrenciler, pandemi kuralları çerçevesinde bir dizi etkinlikte buluştu ve birlikte eğitim aldı.

8 bilgi evi ve İlim Yayma Cemiyeti Merkezi'nde, 1232 öğrenciyle gerçekleştirilen "Yaz Okulları"nda öğrenciler, kültürel, bilimsel ve sportif aktivitelerle dolu birinci kuru tamamladı.

YAZ OKULU İKİNCİ KURLA DEVAM EDİYOR Belediyemizin düzenlediği yaz eğitimlerinde yine yoğun ilgi gören ikinci kur ise 26 Temmuz Pazartesi günü başladı. 20 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek ikinci kurda öğrenciler hem eğlenirken hem de öğrenmeye devam edecek.

YAZ EĞİTİMLERİNDE HANGİ DERSLER VERİLİYOR? Esenler Belediyesi'nin düzenlediği yaz okulları eğitimlerinde, Kur'an-ı Kerim, Siyer, İlmihal, Adab-ı Muaşeret ve Ahlak Eğitimleri gibi İslami ilimlerin yanı sıra, sanat ve bilim dallarında atölye çalışmaları, seminerler ve yarışmalarla zihin dünyalarına katkı sağlayan öğrenciler, spor turnuvaları, sanatsal çalışmalar, geziler ve izcilik kampları gibi programlarla da yaz tatiline eğlence katıyorlar. Uzman eğitmenler tarafından verilen dersler hem öğretici hem de eğlendirici bir nitelik taşıyor.

FİNAL 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ'NDE Yaz okulları, 20 Ağustos Cuma günü, 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde yapılacak büyük bir şenlikle etkinlik programını tamamlayacak.

20 Ağustos'ta, öğrencilerin aileleriyle birlikte katılacağı şenlikte, çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlenecek, hep birlikte keyifli anlar yaşanacak. Yaz okullarının kapanışı çok renkli ve eğlenceli bir finalle yapılacak.

Esenler halkını da çocuklarımızın bu neşe dolu gününde, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenecek, yaz okullarının kapanış şenliğine bekliyoruz.

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Kaynak: Habermetre

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