Yaz Okulu İçin Dışardan Gelen Öğrencilerin Dikkatine !!!
Değerli Öğrenciler,Aşağıda yer alan link üzerinden bilgileri doldurarak öğrenci numaranıza ulaşabilirsiniz.
Değerli Öğrenciler,
Aşağıda yer alan link üzerinden bilgileri doldurarak öğrenci numaranıza ulaşabilirsiniz.
https://obs. gedik. edu. tr/oibs/ogrsis/no_query. aspx
Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) ve Uzaktan Eğitim Sistemine (UZEM) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
OBS Link : https://obs. gedik. edu. tr/oibs/ogrenci/login. aspx
UZEM Link : https://ue. gedik. edu. tr/Account/LoginBefore
Sistemlere Giriş Aşamalarınız;
Kullanıcı Adı : Öğrenci Numarası
Şifre : T. C. Kimlik Numaranızın ilk beş hanesidir
Başarılar Dileriz.
Kaynak: Habermetre