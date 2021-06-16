Yaz Okulu Hakkında Senato Kararı - 16 06 2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARIAtılım Üniversitesi Senatosu 8 Haziran 2021 tarihinde yaptığı toplantıda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda 26 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren öğretimin tüm düzeylerde ve tüm derslerde yüz yüze yapılmasına karar vermiştir.