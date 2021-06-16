Yaz Okulu Hakkında Senato Kararı - 16 06 2021
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Yaz Okulu Hakkında Senato Kararı - 16 06 2021

Yaz Okulu Hakkında Senato Kararı - 16 06 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARIAtılım Üniversitesi Senatosu 8 Haziran 2021 tarihinde yaptığı toplantıda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda 26 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren öğretimin tüm düzeylerde ve tüm derslerde yüz yüze yapılmasına karar vermiştir.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI

Atılım Üniversitesi Senatosu 8 Haziran 2021 tarihinde yaptığı toplantıda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda 26 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren öğretimin tüm düzeylerde ve tüm derslerde yüz yüze yapılmasına karar vermiştir. Yaz Okuluna 12 Temmuz 2021'de başlayacak olan Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünde (İngilizce Hazırlık) ise yalnızca 12 Temmuz-16 Temmuz 2021 haftasında dersler çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

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