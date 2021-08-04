Yaz Okulu Hakkında Önemli Duyuru

Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.

Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.

Yaz okulundan yalnızca fakültemiz öğrencileri faydalanabilmektedir.

Materyal ücretinden muaf olan engelli öğrencilerimiz ile gazi ve şehit/gazi yakını öğrencilerimizden yaz okulu ücreti alınmamaktadır.

Yaz okulu kaydınızı yapmadan önce mutlaka açılacak derslerin listesini kontrol ediniz. Yaz okulunda açılacak derslerin listesine web sitemizdeki duyurulardan ulaşabilirsiniz. Materyal ücretinizi yatırdıktan sonra ders seçimi yapabilmeniz için öncelikle sınav merkezi il seçiminizi yapmanız gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre