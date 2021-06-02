Yaz Okulu Hakkında

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür.