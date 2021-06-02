Yaz Okulu Hakkında
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Yaz Okulu Hakkında

Yaz Okulu Hakkında
Habermetre - Haberler | Toplum

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www. ataaof. edu. tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

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