Yaz Okulu Etkinliğinde Yeteneklerini Sergilediler

–BEYOĞLU Belediyesi tarafından açılan yaz okuluna katılan öğrenciler, hazırladıkları oyunları, dans gösterilerini düzenlenen etkinlikte sergiledi.

Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları'nda açılan yaz okullarında, 7-14 yaş arası binlerce çocuğa eğitim verildi. Futbol, basketbol, satranç, masa tenisi gibi 9 farklı branşta eğitim gören çocuklar, Hasköy sahilinde düzenlenen etkinlikle hünerlerini gösterdi. Genci yaşlısı binlerce kişi, çocukların hazırladığı oyunları, dans gösterilerini ve Kur'an-ı Kerim okumalarını izleme şansı buldu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve dereceye giren öğrenciler de düzenlenen törenle ödüllendirildi. Yaz okulu eğitimlerinin kendileri için çok verimli geçtiğini dile getiren öğrenciler, etkinliği izlemeye gelen vatandaşlarla bir araya gelmenin çok heyecanlı ve güzel olduğunu söyledi. Çok eğlendikleri söyleyen çocuklar, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

"HER ŞEY EĞİTİMDE"

Etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yaz okullarının bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çocuklar şehir hayatında 9 ay boyunca müfredatları doğrultusunda eğitimlerine gittiklerinde, yazın bir boşluk oluşuyor. O boşlukta da özellikle sportif aktiviteler ile kültür-sanat faaliyetleri yapıyor ve Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Bunlar toplumun ihtiyaçları. Biz burada ailelere destek olabilmek için hem belediye olarak hem de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu organizasyonu geleneksel olarak yapıyoruz ve yavrularımızı boş bırakmıyoruz. Bu sene Beyoğlu'nda tam 3 bin çocuğa ulaştık ve güzel bir ortam oluştu. İyi bir eğitim, iyi bir gelecek" diye konuştu.

"KODLAMA EĞİTİMİM ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kodlama eğitiminin önemine değinen Başkan Demircan, kodlamanın okuma-yazma kadar kıymetli olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

"Hangi meslek grubu olursa olsun teknolojiye bir kayış var. Makinaları hareket ettiren bilgisayarın yazılımları, sivil hayatta ve sosyal hayatta; gerek ticareti, gerek organizasyonları yönlendiren, elimizdeki akıllı telefonların kurguladığı programlar. Dolayısıyla dünya buraya hızlıca giderken, bizim buna tedbir alıyor olmamız lazım. Finalde iyi bir eğitim, iyi bir üretim demektir. İyi üretim, iyi inovasyon, iyi girişimci demektir. Bunlar da katma değeri yüksek mallar demektir. Maalesef Türkiye'de, içinde bulunduğumuz süreçte, yine konuştuğumuz konu daha fazla teknolojisi yüksek ürünler üretme ihtiyacımız. Hep beraber buna destek verebilmek adına, eğitim konusunda fiziki mekanlar kadar, nitelikli insan yetiştirme konusunda kodlama eğitimim önemli olduğunu düşünüyorum."

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, etkinlik sonrası dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. - İstanbul