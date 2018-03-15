Yaz Okulu 2018'e Samsun Ev Sahipliği Yapacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) "Ufuk 2020" programı kapsamında finanse edilen ve 12 lider kuruluştan oluşan Sosyal İnovasyon Topluluğu ile birlikte, 9-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında, "Sosyal İnovasyon Yaz Okulu 2018"e ev sahipliği yapacak.

OKA'nın ev sahipliğinde Samsun'da gerçekleştirilecek olan, "Bir Sosyal İnovasyon Ekosistemi Olarak Bölge, Yerel Ekosistem ve Kurumsal Kapasite" konulu yaz okulunda üç gün boyunca merak edilen sorular cevap bulacak.

Yurt dışından katılımcıların da yer alacağı yaz okuluna, konuyla ilgili herkesin katılımcı olmak için başvuru yapabileceğini duyuran OKA, ayrıca katılımların ücretsiz olduğunu da paylaştı. Sosyal İnovasyon Yaz Okulu 2018'e (SUMSIC 2018) katılmak için ise, başvuru formunun doldurulup 18 Nisan 2018 tarihine kadar "sumsicsamsun2018@oka.org.tr" e-posta adresine ulaştırılması gerekiyor. - SAMSUN