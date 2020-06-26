Yaz okullarını da online ortama taşıdı
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Yaz okullarını da online ortama taşıdı

19 pandemisi nedeniyle tüm eğitimin online ortama taşınması, yaz okullarını da etkiledi.

Yaz okullarını da online ortama taşıdı
26.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:32
COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm eğitimin online ortama taşınması, yaz okullarını da etkiledi. İstanbul Aydın Üniversitesi de her yıl düzenlediği yaz okullarının da bu yıl pandemi nedeniyle internet ortamında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve toplam 500 bine yakın insanın ölümüne yol açan COVID-19 salgını, tüm eğitim aktiviteleri gibi yaz okullarını da online ortama taşıdı. İstanbul Aydın Üniversitesinin (İAÜ) her yıl gerçekleştirdiği Lise Yaz Okulu ve Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu da bu yıl online ortamda gerçekleştirilecek.

ÜÇ FARKLI YAŞ GRUBU

İAÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 2013 yılından beri 5-12 yaş arası çocuklar için gerçekleştirdiği İAÜ Çocuk Üniversitesi etkinliğinin yaz okulu, bu yıl COVID-19 pandemisinden dolayı sanal ortamda yapılacak. Yaz okulunda eğitim, 5-6 yaş, 7-8 yaş ve 9-12 yaş olmak üzere üç farklı yaş grubu şeklinde olacağı ve hazırlanan zengin ders içeriklerinin her birinin uzman akademisyenler tarafından verileceği belirtildi.

HANGİ DERSLER VERİLİYOR?

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin online ortama taşınan yaz okullarıyla ilgili yaptığı bilgilendirme şöyle; "Ders içeriklerinin her biri sanal ortamda olsa da, çocuklar sürece aktif katılım ile öğrenme fırsatı yakalayacak. Tamamen interaktif geçecek şekilde hazırlanan ders içeriklerini takip ederlerken çocukların merak duygusu, dikkat, üç boyutlu düşünebilme, mantık, görsel zeka, hafıza, konsantrasyon ve hayal gücü gelişecek. Programda 5-6 yaş grubu için Astronomi, Origami, Oyunlarla İngilizce ve Eğlenceli Bilim; 7-8 yaş ve 9-12 yaş için ise Yapay Zeka, İspanyolca, Çocuklar İçin Felsefe ve Kodlama dersleri yer alacak. Ayrıca Eleştirel Düşünme Temelli Matematik dersi de tüm yaş grupları için ortak ders olarak verilecek. 13-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlik için 8 Temmuz'a kadar kesin kayıt süresi bulunuyor. Ayrıntılı bilgi ise cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden edinilebiliyor."

TIPTAN GASTRONOMİYE BİRÇOK ALAN

İstanbul Aydın Üniversitesinin bu yıl beşincisini düzenleyeceği Lise Yaz Okulu ise, online platformlarda zengin içerikli sözel ve sayısal alanlarda dersler ile gerçekleştirilecek. Tıp uygulamalarından gastronomiye, klinik psikolojiden yapay zekaya çok sayıda alandan online ders alma seçeneği sunulan İstanbul Aydın Üniversitesi Online Lise Yaz Okulu'nun, katılımcılarına kendilerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine; üniversite tercihleri öncesinde çeşitli akademik alanlarda bilgi sahibi olmalarına ve farklı bir bakış açısı kazanmalarına fırsat tanıyacağına dikkat çekildi.

AMAÇ BİLİNÇLİ TERCİH

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Her sınıf seviyesinden lise öğrencilerinin başvurabileceği İAÜ Lise Yaz Okulu'nun programındaki dersler, alanında uzman akademisyenler tarafından veriliyor ve lise öğrencilerinin meslek seçimlerini ve yükseköğrenim tercihlerini daha bilinçli yapmalarını hedefliyor. 6-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve 2 hafta sürecek olan eğitime, 4 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek. Ayrıca kayıt yaptıran her öğrenciye ücretsiz olarak online kariyer rehberliği hizmeti de sunulacak. Programla ilgili ayrıntılı bilgi liseyazokulu.aydin.edu.tr adresinden edinilebiliyor."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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