Yaz Okullarında Sporun Yanında Çevre Eğitimi

Muratpaşa Belediyesinin yaz okullarında eğitim gören çocuklara çevre eğitimi de veriliyor.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin 24 branşta 4-18 yaş grubu için düzenlediği yaz spor okullarında, çocukların aynı zamanda çevreye duyarlı bireyler olarak gelişmeleri için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce eğitim programı uygulanıyor.

Yaş gruplarına göre hazırlanan çevre eğitim programlarında, çocuklara yaşamın her alanında çevre bilinciyle hareket etmenin önemi ve yaşam alışkanlıklarının çevreye olumlu ve olumsuz etkileri konusunda bilgiler veriliyor.