Yaz Okulları İçin Kayıtlar Başladı
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Yaz Okulları İçin Kayıtlar Başladı

Yaz Okulları İçin Kayıtlar Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kademeli normalleşme adımları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akademi Lise ve Bilgievleri'nde yaz okulu eğitimleri başlıyor.

Kademeli normalleşme adımları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akademi Lise ve Bilgievleri'nde yaz okulu eğitimleri başlıyor. Akademi Liseler bilgi destek programından sanat etkinliklerine, Bilgievleri ise yüzme kurslarından doğa yürüyüşlerine kadar farklı branş ve etkinliklere 26 Temmuz'da start verecek. Ücretsiz olarak eğitimlerin olacağı yaz okullarının başvuruları başlarken, eğitimlerde Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak maske, sosyal mesafe, oturma düzeni ve kişisel hijyene dikkat edilecek.

EĞLENİP ÖĞRENECEKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesindeki 17 Bilgievi'ndeki yaz okulu etkinlikleri 26 Temmuz - 05 Eylül tarihleri arasında 10. 00 - 16. 00 saatleri aralığında yapılacak. Etkinlikler arasında temel dini bilgiler, kulüp ve atölye çalışmaları, spor, havuz, doğa etkinlikleri, gezi ve yürüyüşler, piknik ve aile kampları olacak.

AİLE ORTAMINDA EĞLENCELİ SAATLER

10 Akademi Lise'de ise kültürel geziler, doğa yürüyüşleri, yüzme etkinliği, bisiklet etkinliği, gençlik kampı, sanat etkinlikleri (nefise mektebi), açık hava söyleşisi, bilgi destek programı, psikoloji atölyesi, kitap okuma grupları, spor turnuvası gibi etkinlikler ile 14-18 yaş arası çocuklar bilgilendirilirken, sıcak bir aile ortamında eğlenceli saatler yaşanacak.

KAYIT İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akademi Lise ve Bilgievleri'nde yaz okulu eğitimleri katılmak isteyenler Bilgievler için https://kilavuzgenclik. kocaeli. bel. tr/BilgiEvleri/Online. aspx, Akademi Lise için de https://kilavuzgenclik. kocaeli. bel. tr/AkademiLise/Online. aspx adreslerinde bulunan online işlemler bölümünden 'kayıt' yapmaları gerekiyor.

Kaynak: Habermetre

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