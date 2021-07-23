Yaz Neşesi ile çocuklara açık havada sinema keyfi

Esenler Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği 'Yaz Neşesi' programıyla çocuklara sinema keyfi yaşattı ve birbirinden renkli etkinlikler düzenledi.

Esenler Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği 'Yaz Neşesi' programıyla çocuklara sinema keyfi yaşattı ve birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. 30 Temmuz'a kadar devam edecek Açık Hava Yazlık Sinema Günleri kapsamında yetişkinler için de sinemanın sevilen yapımları meraklılarıyla buluşacak.

Esenler Belediyesi, bu bayram minikler için birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında minikler gün boyu bilgi yarışmaları, çocuk şarkılarının seslendirildiği konserler, animasyon ve jonglör gösterileriyle eğlence dolu anlar yaşadı. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklere bir hayli ilgi gösteren çocuklar, akşamları aileleriyle birlikte açık havada sinema keyfinin tadını çıkarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ

Her akşam saat 21.00'de gerçekleşen film gösterimlerinde 'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? Oyuncak Hikayesi-4, Aslan Kral ve Bizim İçin Şampiyon' yapımları meraklılarıyla buluştu. 30 Temmuz'a dek devam edecek Açık Hava Yazlık Sinema Günleri kapsamında 'Yol Arkadaşım-2, 7. Koğuştaki Mucize, Börü (2018), Organize İşler Sazan Sarmalı, Hedefim Sensin, Eltilerin Savaşı, Bana Masal Anlatma' filmleri beyaz perdede vatandaşların ilgisine sunulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı