Yaz meyvesi çilek hala tezgahlarda

Bilecik'te pazar tezgahlarında kilosu 10 liraya satılan yaz meyvesi yerli çilek, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazar yazın vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan Bilecik çileği halen tezgahlarda kilosu 10 TL'den satılmaya devam ediyor.

Çilek satıcı Kadir Demirbaş, mevsimi olmamasına rağmen çileğin hala tezgahlara geldiğini anlatarak, "Çilekler Bilecik'in Yeniköy seralarda yetişerek, tezgahlara geliyor. Şuan kış aylarında olmamız nedeniyle kilosu 10 TL. Yazın bu fiyatlar 5 TL'ye kadar düşüyor. Yaz meyvesi olmasına rağmen satışlarımız gayet güzel ilerliyor. Fiyatın fazla olması müşteriyi etkilemiyor. Çileğin tadını alan sürekli geliyor. Pazarlarda en fazla satış olan meyve çilektir. Alıcısı hiç bitmiyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı