Yaz mevsimiyle gelen tehlike: Gıda zehirlenmesi!

Havaların ısınması, doğanın uyanışı ve güneşin yaydığı enerjinin ruh halimizi tamamen değiştirmesi mükemmel bir tablo çizse de, bu durumu bozabilecek birçok sorun söz konusudur. Özellikle de sıcak havalarla birlikte görülen ve çok ciddi sonuçları olan besin zehirlenmesi gibi…

Sıcak havalar gıda zehirlenmesini tetikliyor

Besin zehirlenmesi; tüketilen besinler aracılığıyla vücuda alınan bakteri ve mikroorganizmaların yol açtığı bir sağlık problemidir. Gıda yoluyla gelen mikroorganizmalar sindirim sisteminde problemlere yol açar. Sıcak havalarda çok daha kolay çoğalan mikroorganizmalar daha çok besinlerin üretilme ve saklanma koşulları sebebiyle salgın şeklinde görülebilir. Sıcakla birlikte kendine uygun koşullar bulan mikroorganizmalar, birken çok kısa sürede milyonlarca sayıya ulaşabilir. Mikroorganizma sayısı arttıkça ise hastalığın hızı ve etkileri de aynı şekilde artış gösterir.

Gıda zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Gıda zehirlenmesine yol açan sebepler farklılaştıkça belirtiler ve şikayetler de değişir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse en sık karşılaşılan belirtiler şu şekildedir;

Kusma,

Karın ağrısı,

İshal,

Kanlı ishal,

İdrar yolu enfeksiyonu,

Karın krampları,

Vücut ve kas ağrısı,

Mide ağrısı,

Halsizlik ve yorgunluk,

Baş ağrısı,

Öksürük,

Sinir sistemi problemleri.

Gıda zehirlenmesi neden olur?

Gıda zehirlenmesinin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenler; sıcak havalarda kolayca çoğalan bakteriler, yanlış ve uygunsuz koşullarda hazırlanan gıdalar, besinlerin uygun koşullarda saklanmaması ve tarihi geçen besinlerin tüketilmesidir. Bunun yanı sıra uygun hijyen koşullarının sağlanmaması, mutfak eşyalarının sterilizasyonunun sağlanmaması, kullanılan tarım ve böcek ilaçları da gıda zehirlenmesine yol açan nedenler arasındadır.

Besin zehirlenmesine yol açan besinler;

Et,

Kümes hayvanları,

Süt,

Midye,

İstiridye,

Kabuklu deniz hayvanları,

Pastörize edilmemiş süt,

İyi yıkanmamış sebze ve meyveler,

Patates,

Dışarıda yenilen salatalar,

Soğuk yemekler.

Hangi durumlarda doktora gidilmelidir?

Her mide bulantısı ve kusmanın sebebi gıda zehirlenmesi olmayabilir. Kişide gıda zehirlenmesinden bahsedebilmek için aşağıda bahsedilen durumların olması ve kişinin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekir. Bunlar;

Hastalık 4 günden fazla sürüyorsa,

Dışkıda kan görülüyorsa,

Kusma şikayeti uzun süre devam ediyorsa,

İshalde sümüksü bir yapı varsa,

Aşırı su kaybına bağlı olarak idrarda azalma, ağız ve boğazda kuruluk, baş dönmesi görülüyorsa mutlaka doktora gidilmelidir.

Gıda zehirlenmesi nasıl tedavi edilir?

Gıda zehirlenmesinin tedavisi evde başlar. Bu noktada yapılması gereken, yaşanan sıvı kaybının tamamlanması gerekir. Bunun için bol bol sıvı tüketilmeli ve dehidrasyon önlenmelidir. Ancak durum evde çözülebilecek boyutta değilse, doktora başvurulmalıdır. Hastaya serum ve antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Kaynak: Bültenler