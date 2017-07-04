Yaz Mevsiminin Vazgeçilmezi Erik Kompostosu

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde yaz mevsiminin vazgeçilmez içeceği erik kompostosu vatandaşların sofralarını süslemeye devam ediyor.



Subaşı mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Kadriye Ünlü, çocukluğundan bu yana her yıl erik kompostosu yaptığını belirtti. Her yıl evlerinin bahçesindeki ağaçlardan topladıkları eriklerden komposto yaptıklarını belirten Ünlü, "Yaz aylarında ağaçlardan topladığımız eriklerden komposto yapıyoruz. Ayrıca eriklerden reçel de yapıyoruz. Yaz ve kış aylarında sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Erik kompostosu hem lezzetli hem de sağlık için faydalı" dedi. - TEKİRDAĞ