Yaz mevsiminde araç bakım ve yağ değişimine dikkat
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Yaz mevsiminde araç bakım ve yağ değişimine dikkat

Yaz mevsiminde araç bakım ve yağ değişimine dikkat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yaz mevsiminde araçlardaki yağ değişimi ve filtre değişiminin önemli olduğunu söyleyen sanayi esnafları, "Az masraftan kaçarak çok para harcanılmasın, araçlardaki yağı ve filtresini her 10 bin kilometrede değiştirsinler" dedi.

Yaz mevsiminde araçlardaki yağ değişimi ve filtre değişiminin önemli olduğunu söyleyen sanayi esnafları, "Az masraftan kaçarak çok para harcanılmasın, araçlardaki yağı ve filtresini her 10 bin kilometrede değiştirsinler" dedi.

Ülke genelinde etkisini sürdüren hava sıcakları, Kahramanmaraş'ta da etkili olurken, araç bakım ve onarımının önemi artmış durumda. Özellikle sıcak havalarda yıpranma süreci hızlanan araçlar için sürücüler sanayi esnaflarının yolunu tutuyor. Yaz mevsiminde yağ ve yağ filtre değişimin önemli olduğunu ifade eden sanayi esnafı, araç bakımlarını ihmal eden sürücülerin daha büyük masraflarla karşılaşabileceğini söyledi.

Yağ değişiminin her 10 bin kilometrede yapılması gerektiğini ve bunun yanı sıra hava ve yağ filtresinin de orijinal ile değiştirilmesinin sürücüye ekonomik anlamda katkı sağlayacağını anımsatan sanayi esnafı Atakan Canlı, "Yağ değiştirme ve tamirat atölyemizde yağ değişimi, bakım ve onarım gibi hizmet veriyoruz. Sürücülerin orijinal ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Gittikleri yerlerin güvenli olması ve kullanılan yağların geri dönüşümden gelmemiş olması lazım. Paketli ürünlerin ambalajlarının ve barkotlarının kontrol etmeleri lazım. Tabi en önemlisi araçlarda 10 bin kilometre de bir yağ ve filtrelerini değiştirmeleri lazım. En iyi bakım 10 bindir ve kullandıkça balçık oluşan yağ motora zarar verir. Yağ bakım fiyatları ise 250 lira ile 800 arası marka ve modeline göre değişiyor. İnsanlara pahalı gelebilir ama bunları yaptırmadığı zaman 8 ile 10 bin liraya kadar motorda masraflara yol açabiliyor. Yaz mevsimin en önemlisi polen filtresinin değişimi ve kirliliğinin çıkarılması, gazının basılması ve antifriz gibi sıvı maddelerin değişimi çok önemli. Araçlardaki polen filtresi insanlardaki maske görevini üstleniyor. Bunu ne kadar sık değiştirip ve özen gösterirsek te daha sağlıklı araca sahip oluruz" dedi.

Aracının yağ değişimi için küçük sanayi sitesine geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, "1975 yılından bu yana araç kullanıyorum. Araç bakımlarıma özen gösteririm ve yola da giderken tabiri caizse gözüm kapalı giderim. Yağ ve filtre değişimi bence çok önemli. Dizel araçlarda dikkate almadığımız bir hava filtresi yolsa bir vites fark ettirir. Mal canın yongası aracına bakarsan o da sana bakar" - KAHRAMANMARAŞ

Yaz mevsiminde araç bakım ve yağ değişimine dikkat
Yaz mevsiminde araç bakım ve yağ değişimine dikkat
Yaz mevsiminde araç bakım ve yağ değişimine dikkat
Yaz mevsiminde araç bakım ve yağ değişimine dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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