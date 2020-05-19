"Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" Soma'da uygulanmaya başlandı Manisa'nın Soma ilçesinde "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge kapsamında yaya geçitleri yenilendi, geçitlere 'Önce Yaya' yazıları yazıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge kapsamında yaya geçitleri yenilendi, geçitlere 'Önce Yaya' yazıları yazıldı.

Soma Belediyesinden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge kapsamında Soma'da tüm yaya geçitleri işaretlemelerinin yenilendiği, 'Önce Yaya' görselleri çizildiği belirtildi.

Açıklamada, "Trafik ve yaya güvenliği için zabıta ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki yaya geçidi çizgilerinin boyama çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesini sağlayarak oluşabilecek kazaların önüne geçmiş olacağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA