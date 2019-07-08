Yaz kursu etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor

Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın yetişmeleri için uğraş veren İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kreşi, ikinci yılında da önemli etkinliklere imza atmanın mutluluğunu yaşarken, tatil döneminin verimli ve eğlenceli geçmesini sağlıyor. Kreş bünyesinde İnegöllü çocuklara yönelik açılan yaz kursu etkinlikleri belirli bir program dahilinde devam ediyor.

KURS SÜRESİNCE VERİLECEK DERS VE ETKİNLİKLER

Yaz kursu sürecince verilecek ders ve etkinlikler konusunda açıklama yapan Belediye Başkanı Alper TABAN, "01.07.2019 tarihinde 5. Mevsim Kreşimiz de etkinlik çalışmaları başladı. Uzman eğitmenler tarafından çocuklarımıza İngilizce dersleri, değerler eğitimi, akıl oyunları, el sanatları (ebru, ahşap boyama, keçe çalışmaları vb.), eğitimleri veriliyor. Ayrıca Kültürpark içi Belediye Kapalı Spor Salonunda sportif etkinlikler (jimnastik vb.), müzik, Sosyal ve Kültürel Dış Geziler, Toprak ile Tanışma( İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak etkinlik ) ve Doğa Yürüyüşü şeklinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler de bu programlar dahilinde devam etmektedir" dedi.

Beşinci Mevsim Kreşinin, farkındalık ortaya koyan bu tür etkinliklerinin sosyal belediyecilik adına gereklilik olduğunu ve süreklilik arz edeceğini belirten TABAN, "Kreş bünyesinde uygulamaya başladığımız yaz kursu ile geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın her açıdan en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden gelen her türlü imkanı sağlıyoruz. Özverili çalışmalarımızın devam edeceğini ifade ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler