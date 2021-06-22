Konservatuarımızda Hasret Sona Eriyor
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Konservatuarımızda Hasret Sona Eriyor

Konservatuarımızda Hasret Sona Eriyor
Habermetre - Haberler | Yaşam

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarında yaz dönemi kayıtları başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarında yaz dönemi kayıtları başladı.

Pandemiden dolayı uzun süredir kapılarını kursiyerlerine açamayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki Belediye Konservatuarı 2021 yaz dönemi için kayıtları almaya başladı.

Pandemi öncesi her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrencinin 20'ye yakın farklı dalda eğitim aldığı konservatuara kayıtların başladığını söyleyen yetkililerimiz, velileri ve öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti.

Yeni eğitim dönemi hakkında bilgi veren yetkililerimiz, "Pandemiden dolayı uzun zamandır ayrı kalmak zorunda kaldığımız kursiyerlerimizle çok şükür yeniden bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Temel amacı çocukların yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıkları olan çocuklarımızın bu alışkanlıklardan kurtulmalarını sağlamak olan konservatuarımızda bu yıl yaz dönemi kayıtları başladı. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından keman, gitar, bağlama, piyano, ney, resim ve tiyatro gibi bölümlerde eğitimler verilecek. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak. 12 yaşından büyük kursiyerler için ücretsiz bir şekilde hizmete açılacak olan kurslarımıza başvuru yapmak isteyen hemşerilerimizin Yeni Mahalle'de bulunan Abdulhamit Han Gençlik ve Kültür Evi'ne kayıt yapılması gerekmektedir" diyerek bilgi verdi.

Konservatuarımızda Hasret Sona Eriyor

Kaynak: Habermetre

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