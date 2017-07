Yaz Kurslarına Büyük İlgi

Karşıyaka Belediyesi'nin yaz döneminde çocuk ve gençler için açtığı yaz kursları büyük ilgi gördü. Toplam 27 farklı branştaki kültür, sanat ve spor kurslarına yaklaşık 3 bin kişi kayıt yaptırdı. Başkan Akpınar, "Kurslarımızla, çocuklarımıza nitelikli vakit geçirme imkanı sağlıyor, hem öğrenip hem de eğlenecekleri ortamlar yaratıyoruz" dedi.



En çok talep yüzmeye



Çocuk ve gençleri yaz aylarında kültür, sanat ve sporla buluşturmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, toplam 27 branşta kurs açtı. Okulların kapanmasının ardından başlatılan kurslara yaklaşık 3 bin çocuk ve genç katıldı. Yaz tatilinde hem eğlenmek hem de yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler özellikle spor kurslarına büyük ilgi gösterirken, en çok talep gören branş da 'yüzme' oldu.



Kültür,sanat,spor



Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan ve kayıtları devam eden yaz spor okulları kapsamında yüzmenin yanı sıra; basketbol, futbol, jimnastik, okçuluk, voleybol, tenis, masa tenisi, judo, bale ve kano kursları gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde resim, ebru, akıl oyunları, halk oyunları, satranç, İngilizce, drama, salsa ve bachata branşlarında eğitimler veriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ise keman, ud, bağlama, gitar, bale, piyano ve tiyatro kursları devam ediyor. Kurslarda toplam 58 eğitmen görev alıyor.



Her şey çocuklar için



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için çalışıyor, tatil dönemlerini nitelikli etkinliklerle geçirmelerini istiyoruz. Bu anlayışla, her yıl olduğu gibi yine dopdolu bir programla yaz kurslarımızı başlattık. Sosyal belediyecilik anlayışımızla en güzel ve kaliteli hizmetleri üretmeye devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için" dedi. - İZMİR