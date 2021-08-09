Yaz Kuran Kursu Sona Erdi

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi Yaz Kuran Kursu sona erdi.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi Yaz Kuran Kursu sona erdi. Kurs sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika takdim edildi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yaz Kur'an Kursu, Bolluca Üniversite Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen törenle sona erdi. Öğrencilerin yoğun katılımı ile start alan Kur'an Kursu sabah ve öğleden sonra iki ayrı zamanda gerçekleştirildi. 650 öğrencinin eğitim aldığı Yaz Kur'an Kursunda; kuran eğitiminin yanı sıra öğrenciler için çeşitli aktiviteler de düzenlendi. 6 haftalık kursun sonunda dereceye giren sınıf birincilerine tablet, ikincilerine akıllı saat, üçüncülerine ise çanta hediye edildi.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi Koordinatörü İbrahim Erdoğan 6 hafta süren eğitimlerimiz sonunda öğrencilerimiz kuran, elifba ve siyer eğitimlerini tamamladı dedi. Erdoğan: "Öğleden önce ve öğleden sonra eğitim verdiğimiz öğrencilerimiz, başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamladı. Kız ve erkek gruplarında ayrı eğitim alan öğrencilerimizden dereceye girenleri ise ödüllendirdik. Kurs eğitimini tamamlayan tüm öğrencilerimize de sertifika takdim ettik. Eğitim sürecinde başarılı olan tüm öğrencilerimiz hem bizleri hem ailelerini sevindirdi" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre