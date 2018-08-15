Yaz Kur'an Kursuna Katılan Öğrencilere Tekne Gezisi

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursuna devam eden öğrenciler, tekne gezisiyle ödüllendirildi.

Nallıhan Müftülüğünün öğrencilere yönelik başlattığı yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, sosyal etkinlikler kapsamında, piknik yemeğinde bir araya geldi ve Nallıhan Belediyesinin Çayırhan Baraj Gölü'nde hizmet veren teknesiyle düzenlenen tura katıldı.

Çayırhan Merkez Camisi din görevlileri eşliğinde tekne turu yapan çocuklar, kendilerine bu imkanı sağlayan Nallıhan Belediyesi'ne ve din görevlisi Nail Akkayaoğlu'na teşekkür etti.

Akkayaoğlu da öğrencilere, sosyal etkinlikler kapsamında, hep birlikte piknikte bir araya geldiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.