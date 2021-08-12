Yaz Kur'an kursu öğrencilerine internet ve sosyal medya kullanma eğitimi
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Yaz Kur'an kursu öğrencilerine internet ve sosyal medya kullanma eğitimi

Yaz Kur'an kursu öğrencilerine internet ve sosyal medya kullanma eğitimi
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir'de yaz Kur'an kursuna giden öğrencilere, "internet ve sosyal medyayı bilinçli kullanma seminerleri" konusunda konferans verildi.

Seydişehir'de yaz Kur'an kursuna giden öğrencilere, "internet ve sosyal medyayı bilinçli kullanma seminerleri" konusunda konferans verildi.

Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından camilerde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik verilen "Bağımlılık seminerleri" devam ediyor.

İlçe Müftüsü Adem Bebek, internetin insan hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve insanın kendisini soyutlama imkanın çok zor olduğunu kaydetti.

İnternet ve teknolojinin bilinçli kullanıldığı zaman pek çok faydası olduğunu ifade eden Bebek, "İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizi, çocuklarımızı hem iyi yetişmiş bireyler olarak geleceğe hazırlamak hem de onlara karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı dikkatli olmayı öğretmek vazifemizdir. Bu kapsamda ilçe müftülüğümüz merkez Kur'an kurslarımız başta olmak üzere kırsal mahallelerimizde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencilerimize Bilişim Uzmanı Tolga Çiçek tarafından eğitim verilmektedir." dedi.

Yaz Kur'an kursu öğrencilerine siber güvenlik uzmanı Tolga Çiçek tarafından internet ve sosyal medya ile ilgili sakıncalar ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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