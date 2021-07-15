Yaz Kur'an Kursu'nda 15 Temmuz programı
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Yaz Kur'an Kursu'nda 15 Temmuz programı

Yaz Kur'an Kursu'nda 15 Temmuz programı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar Köyü Yaz Kur'an Kursu'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar Köyü Yaz Kur'an Kursu'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

28 öğrencinin öğrenim gördüğü Kutluhallar Yaz Köyü Kur'an Kursunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Kurs hocası Songül Gündüz nezaretinde Kur'anı Kerim ve Aşrı Şerif okundu. İşaret dili ile "Her şehidin ardından bir türkü söylenirmiş annem" türküsü seslendirildi. İlahiler okunup, şehitler için dua edildi. Ayrıca öğrenciler yaptıkları resim ve okudukları şiirlerle 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Böyle bir program düzenlemekteki amaçlarının, çocukların milli hafızalarını diri tutmak, şehitleri anmak, onlar için dua etmek olduğunu söyleyen Kurs hocası Songül Gündüz, "Öğrencilere manevi eğitim verirken, aynı zamanda milli duygularını da diri tutmak önceliğimiz olmalı. Tek isteğimiz onların iyi bir kul, iyi bir Müslüman, anne babalarına hayırlı evlat, vatana millete faydalı birer birey olmaları. Programda çocuklarımızın kalpten vatan sevgisini hissetmesi, duygularıyla, eylemleriyle bunu yansıtması bizleri memnun etti" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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