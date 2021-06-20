Yaz Kur'an kursu kayıtları yarın başlıyor
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Yaz Kur'an kursu kayıtları yarın başlıyor

Yaz Kur'an kursu kayıtları yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kurslarına başvurular yarın başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kurslarına başvurular yarın başlıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek. Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden yapabileceği başvuruların ardından eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi üzerinden alınacak, eğitimler sadece çevrim içi olacak.

Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelliler için de başvuru yapılabilecek.

Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Kovid-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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