Yaz Kur'an Kursları 'uzaktan eğitimle' yarın başlıyor
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Yaz Kur'an Kursları 'uzaktan eğitimle' yarın başlıyor

Yaz Kur'an Kursları 'uzaktan eğitimle' yarın başlıyorDİYANET İşleri Başkanlığı'nın, Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştireceği Yaz Kur'an Kursları yarın başlıyor.

28.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:42

Yaz Kur'an Kursları 'uzaktan eğitimle' yarın başlıyor

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın, Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştireceği Yaz Kur'an Kursları yarın başlıyor. Diyanet TV üzerinden ilk dersi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl örgün eğitimin tatile girdiği dönemde cami ve Kur'an kurslarında açtığı Yaz Kur'an Kursları'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına karar verdi.

ERBAŞ İSTER EVDE İSTER TATİLDE KATILABİLECEKSİNİZ

Diyanet TV'den yayımlanacak programlarla yapılacak kurslar yarın başlayacak ve ilk dersi Başkan Ali Erbaş saat 10.30'da verecek. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çocuklara ve gençlere kursları takip etme çağrısında bulunan Erbaş, Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler bu sene yaz Kur'an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin yaz Kur'an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz dedi.

HAFTA İÇİ HER GÜN YAYINLANACAK

6 haftadan oluşan Yaz Kur'an Kursları eğitim programında, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için 'Kur'an Öğreniyorum', okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için 'Kur'an Okuyorum', itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden yararlanmak isteyenler için ise 'Dinimi Öğreniyorum' başlıkları altında üç farklı ders yer alacak. Dersler Diyanet TV'de 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.

MÜFTÜLÜKLERDEN KİTAPLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK

Başkanlığın 'diyanet.gov.tr' adresli web sitesi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde 'Yaz Kur'an Kursu' kitaplarını ücretsiz olarak alabilecek. Ayrıca kitapların PDF formatına da web sitesinden ulaşılabilecek. Yaz Kur'an Kursları'nın sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak 'EHYS' üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek.

Yaz Kur'an Kursları 'uzaktan eğitimle' yarın başlıyor

Kaynak: DHA

Manşet

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