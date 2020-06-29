Yaz Kur'an kursları uzaktan eğitime başladı Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle düzenleyeceği Yaz Kur'an Kursları, başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle düzenleyeceği Yaz Kur'an Kursları, başladı.

Diyanet TV aracılığıyla başlayan uzaktan eğitimin ilk dersini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, verdi.

Erbaş'ın konuşmasının ardından "Kur'an Öğreniyorum" dersiyle devam etti. Samsun'da da çocuklar abdestlerini alarak Kur'an öğrenmek amacıyla ekran karşısına geçti.

Dersler, sabah 10.30 - 12.00 kuşağında, öğleden sonra da 17.00 - 19.00 saatleri arasında olacak.

Diyanet TV üzerinden yayınlanan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler Diyanet TV, YouTube kanalı vasıtasıyla ilgili eğitim videolarına erişebilecek.

Kaynak: AA