Yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya-i Kebir Camii'nde yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ülkemizdeki insanların yüzde 80 küsuru, temel dini bilgilerini yaz Kur'an kurslarımızda, camilerimizdeki hocalarımızdan öğreniyorlar.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ülkemizdeki insanların yüzde 80 küsuru, temel dini bilgilerini yaz Kur'an kurslarımızda, camilerimizdeki hocalarımızdan öğreniyorlar. Yüzde 20'ye yakın kısmı da örgün eğitim ile öğreniyorlar. Demek ki yaz Kur'an kurslarımızın önemi burada öne çıkıyor." dedi.

Yaz Kur'an kursları kapanış programı 39 ilçeden çocukların katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı.

Öğrencilerin okuduğu dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Erbaş, çocuk sesleri ile çınlamayan ve onlarla süslenmeyen camilerin garip olduğunu söyledi.

Erbaş, çocukların kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Sizler, istikbalimizi emanet edeceğimiz en büyük değerlerimizsiniz. Bu yüzden Rabbimizin rızasına ve Peygamber Efendimizin hayatına getirdiği değerlere uygun bir şekilde yetişmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Hz. Muhammed'in 23 sene boyunca Rabbinden aldığı vahiy ve Kur'an Kerim ile insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gayret ettiğini dile getiren Erbaş, okullardaki Kur'an-ı Kerim ve Peygamberin Hayatı derslerinin ise yeterli olmadığını ifade etti.

Bu derslerin yaz Kur'an kurslarıyla takviye edildiğini dile getiren Erbaş, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ülkemizdeki insanların yüzde 80 küsuru, temel dini bilgilerini yaz Kur'an kurslarımızda, camilerimizdeki hocalarımızdan öğreniyorlar. Yüzde 20'ye yakın kısmı da örgün eğitim ile öğreniyorlar. Demek ki yaz Kur'an kurslarımızın önemi burada öne çıkıyor." dedi.

"Öğrendiklerimizi unutmamak için tekrarlayacağız"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilere yaz Kur'an kursunda öğrendiklerini unutmamaları için bol bol tekrar tavsiye etti.

Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanan ayetler olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Çünkü Kur'an-ı Kerim'i başından okumaya başlayan bir Müslüman, belki 1 ayda belki 2 ayda belki 1 yılda sonunu getirebilir. İşte ara ara o sayfalarda önemli konuları Rabbimiz unutmayalım diye bize hatırlatıyor. Biz de öğrendiklerimizi unutmamak için tekrarlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, Kovid-19'un en önemli zorluklarından birisinin nefes alamamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanelerde ağzına hava verilen hastalarımızı görüyorsunuz değil mi? Ben onların şöyle düşündüğünü zannediyorum: 'Ya Rabbi beni buradan kurtar, rahat nefes alayım, sana daha fazla ibadet edeceğim, sana daha fazla 5 vaktin haricinde nafile namazlar kılacağım' dediğini biliyorum. İşte bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın, bizlere nasip etmiş olduğu nimetlere karşı şükretmek için ibadet ediyoruz. Yediğimiz o nimetler, içtiğimiz içecekler, soluduğumuz hava, etrafımızdaki yeşillikler, akan dereler, çaylar, gökyüzündeki güneş, hepsi bizim için yaratılmış, insan için yaratılmış. İnsanoğluna bu kadar nimet vermiş Cenab-ı Hak. Değmez mi 4 rekatlık sabah namazı, 10 rekatlık öğle namazı, 8 rekatlık ikindi namazı, 5 rekat akşam namazı, 13 rekat yatsı namazı. Hepsini toplasan bir saatimizi alıyor."

Duaların ardından öğle namazıyla tamamlanan programa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul İl Müftü Vekili Hüseyin Demirhan, bazı müftüler, 39 ilçeden öğrencilerle Yaz Kur'an Kursu eğiticileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak