Yaz kış demeden sokaktaki dostlarını unutmuyorlar
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Yaz kış demeden sokaktaki dostlarını unutmuyorlar

Yaz kış demeden sokaktaki dostlarını unutmuyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de bir grup hayvansever, kendi imkanlarıyla sokakta bulunan hayvanları besliyor.

Eskişehir'de bir grup hayvansever, kendi imkanlarıyla sokakta bulunan hayvanları besliyor.

Gönüllü olarak toplanan bir grup hayvansever, özellikle kırsal kesimlerde bulunan sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Her gün hava şartlarına bakmadan belirlenen noktalarda besleme yapan gönüllüler, bu sayede hayvanların hayatta kalmasını sağlıyor. Kırsal kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yuvalar da bırakan hayvanseverler, kuru mama ve et ile kemik dağıtımı yapıyor.

Beyza Yerlikaya, bir derneğe veya kuruluşa bağlı olmadan çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Sokak hayvanlarını her gün beslediklerini ifade eden Yerlikaya, "Biz kırsal kısımda özellikle besleme yapıyoruz. Oralara yuvalar koyduk. Oradaki dostlarımızın hayatta kalma şartları daha zor. Her gün besleme yaparak sağlıklarını kontrol ediyoruz. Elimizden geldiğince tedavilerini yaptırıyoruz. Biz bu yola gönüllü çıktık. Gönüllü sayımız her geçen gün artıyor. Bu da dostlarımıza daha çok mama ve et ile kemik olarak geri dönüyor. Bunun yanı sıra bu hayvanlarımızı kısırlaştırıyoruz. Bu sayede kontrol altında tutmamız da kolaylaşıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Yaz kış demeden sokaktaki dostlarını unutmuyorlar
Yaz kış demeden sokaktaki dostlarını unutmuyorlar
Yaz kış demeden sokaktaki dostlarını unutmuyorlar
Yaz kış demeden sokaktaki dostlarını unutmuyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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