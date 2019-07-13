Yaz kamplarıyla kardeşlik köprüleri kuruluyor

ÖNDER ALTINAL - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının, "Yazımda Kardeşlik Var" programı kapsamında başlattığı yaz kamplarıyla ülkedeki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesini sağlanıyor.

Proje kapsamında doğu ve güneydoğu illerinden batıya, batı illerinden de bölgeye götürülen öğrenciler, bu sayede hem Türkiye'nin güzelliklerini görme imkanı buluyor hem de yeni arkadaşlıklar edinerek milli birlik ruhunu canlı tutuyor.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen proje ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Tekirdağ gibi illerden Van'a gelen 600 öğrenci, düzenlenen etkinliklere katıldı, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

24 Temmuz'a kadar Van'da kalacak öğrenciler, gezi programları, hobi çalışmaları, okçuluk, Kur'an-ı Kerim okuma faaliyetlerine katılarak kentteki öğrencilerle kurdukları arkadaşlık ilişkilerini geliştirecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1975'ten bu yana 1001 şubeyle Türkiye'nin yanı sıra 145 ülkede iyilik hareketi kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

"Birlikte geleceğe nasıl yürünebileceğini gösteriyoruz"

Bu çalışmalardan birinin de "Yazımda Kardeşlik Var" projesi olduğunu belirten Polat, öğrencileri doğudan batıya, batıdan da doğuya götürerek bir takım kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkı sunduklarını dile getirdi.

Bu yıl doğudan batıya 600, batıdan da doğuya 600 öğrenciyi götürdüklerini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Bu çalışmanın amacı geçmişte Osmanlı'nın o kültür zenginliğini öğrencilerimize aşılamak, bir arada yaşayan toplumlarımızın arasına atılan nifak tohumlarını ortadan kaldırmaktır. Özellikle bu kardeşliği, birlikte güçlenerek, ülkemizin bu güzelliklerini birlikte geliştirerek, birlikte yaşatarak, birlikte geleceğe ilerleyerek, nasıl yürütülebileceğini anlatmak istiyoruz. Aradaki bir takım operasyonlarla yürütülen yanlış anlaşılmaların gerçekte olmadığını göstermek istiyoruz. Osmanlı'da nasıl bir arada yaşadıysak, nasıl bu vatanı birlikte koruduysak, Çanakkale'de nasıl birlikte şehit olduysak, Yemen cephesinde dedelerimiz nasıl omuz omuza şehit olduysa, bugünlerde de aynı duygu içerisinde birlikte yaşanabileceğini çok güzel bir şekilde göstermiş oluyoruz."

"İyiler olarak, kötülüğün azaltılmasını sağlamalıyız"

Bu programın ülkedeki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurgulayan Polat, ziyaretler sayesinde öğrencilerin, bölgedeki yaşantıyı, problemlerin aktarıldığı gibi olmadığını görme imkanı bulduklarını aktardı.

Polat, dünyada bir hak batıl savaşının yaşandığını belirterek, "İyilikle kötülük bütün coğrafyalarda savaş vermekte. Kötülük elinden geleni yapıyor ama bizler de iyiler olarak bu kötülüğün durması, engellenmesi ya da azaltılması adına bu güzel faaliyetleri yürütmeliyiz. Biz iyiliği göstererek, aslında kötünün korkulacak büyüklükte olmadığını, iyilerin nasıl kazandığını da gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu bir millet olma duygusudur"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da proje ile Van ve bölge illerindeki öğrencilerin İstanbul, Ankara gibi illerde, batı illerindeki öğrencilerin de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ağırlandığını bildirdi.

Başkanlık olarak gençlerin yaz tatillerinde daha verimli zaman geçirmelerini sağlamak adına projeler geliştirdiklerini kaydeden Albayrak şöyle devam etti:

"Bizi millet yapan unsurlar, bu topraklarda aynı duygu, sevgi, vatan, millet, bayrak etrafından toplandığımız duygular var. Bunları canlı olarak yaşama fırsatı veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığında yürüttüğümüz projenin sponsorluğunu Türk Hava Yolları yapıyor. Bu bir kardeşlik köprüsü, bir millet olma duygusudur. Bunu beraber yaşıyoruz. Burada din eğitimi, değerler eğitimi, sosyal ve kültürel programlardan spora kadar her alanda etkinlikler yapılıyor. Eğitim merkezimiz Van Gölü kenarında yer alıyor. Çocuklarımızın hafızasında muazzam bir Van sevgisi oluştu. Van'daki kardeşlerimizin onlara olan sevgisi ve misafirperverliği hafızalarında yer edindi. Dolayısıyla diyorlar ki artık bugünden itibaren vardığımız, bulunduğumuz bütün yerlerde, buradaki gördüğümüz güzellikleri, bu şehrin bir gönül elçisi olarak paylaşacağız."

Buraya kardeşlik için geldik"

Çanakkale'den gelen öğrencilerden Fatmanur Taşkın ise, "Van'a geleceğimi duyunca çok heyecanlandım. Buraya kardeşlik için, kardeş olmak için geldik. Farklı şehirlerden çok sayıda insan tanıdık. Onlarla gezmek çok güzel. Burada güzel etkinlikler de yapıyoruz. Keşke bu etkinlikler uzun sürse ve Van'da daha fazla kalsak diyoruz. Bize yakın ilgi gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA