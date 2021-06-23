Yaz kampları başladı
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Yaz kampları başladı

Yaz kampları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği Yaz Gençlik Kampları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği Yaz Gençlik Kampları başladı. Bu kapsamda ilimizden Hatay Arsuz'a 40 gencimizi deniz kampı için uğurladık.

Ülkemizin geleceğini inşa edecek gençler Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği, Türkiye'nin dört bir yanında yer alan doğa ve deniz kamplarında buluşuyor. Farklı şehirlerden kamplara katılan gençlerimiz kısa sürede kaynaşarak ömür boyu unutamayacakları anılara sahip oluyor.

Bir kardeşlik ikliminde gerçekleşen ve yaz süresince devam eden kamplarda kentten 1. Dönem kapsamında 12-13 yaş gençleri Hatay Arsuz'daki deniz kampına katılarak unutulmayacak bir kamp dönemi geçirecekler. - KAYSERİ

Yaz kampları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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