Yaz Kampıyla Tatil Keyfi

Kitap okuma-hikâye tamamlama, meslek tanıtımı, mangala-satranç-puzzle etkinlikleri, diksiyon eğitimi, dinimizi öğreniyoruz, enstrüman çalma-ritim çalışmaları, at binme, bisiklet turları, doğa yürüyüşleri, yüzme, okçuluk, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının öğretildiği programların yanı sıra vatan ve bayrak sevgisinin de aşılandığı yaz kursları çocuklar tarafından çok beğenildi.

Sabah saatlerinde teorik derslerin yapıldığı yaz kampında öğleden sonra da geziler düzenleniyor. Bu kapsamda miniklere önce Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı ve Hayvan Hastanesi, daha sonrada belediyeye ait sera alanı gezdirildi.

Dolu dolu bir içeriğe sahip yaz kampı eğitimleri kapsamında çocuklara hayvan ve bitki sevgisi aşılayarak çevre bilinci oluşturmak üzere düzenlenen etkinlik gezisine Başkan Yanılmaz da katılarak çocukların neşesine ortak oldu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler eşliğinde güvenli bir ortamda kedi ve köpeklerle daha yakından iletişim kurma fırsatı yakalayan çocuklar, minik dostlarımız ile alakalı bir yandan bilgiler alırken bir yandan da onlara yakın olmanın farklı heyecanını yaşadı.

MİNİKLER BAŞKAN AMCALARIYLA ÇİÇEK DİKTİ

Eğitimlerini Elazığ Belediyesi'ne ait sera alanını gezerek sürdüren çocuklara Başkan Yanılmaz'da eşlik etti. Seradan aldıkları çiçekleri uygun alanlara diken Başkan Yanılmaz ve çocuklar daha sonra toprakla buluşturdukları çiçekleri hep birlikte suladılar.