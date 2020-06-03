Yaz için saç bakım önerileri
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Yaz için saç bakım önerileri

Saçlarınız için her mevsim ayrı bakım uygulaması yapmanız gerekiyor. Her mevsim ayrı ilgi isteyen saçlar aynı zamanda kendi özeliklerine göre bakıma ihtiyaç duyuyor. İşte saç türlerine göre yaz mevsimi saç bakım tavsiyeleri…

Yaz için saç bakım önerileri
03.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:58

Yaz mevsiminde güneşe daha yoğun şekilde maruz kalan saçlar, tatillerde, denizde ve havuz yıpranıyor. Bunun önüne geçmek ve daha sağlıklı saçlar için saçınızın tipine göre bakım uygulamaları yapmanız gerekiyor.

ELEKRİKLENMİŞ SAÇLAR

Deniz tuzu ve güneşin etkisiyle saçlarınızda elektriklenmiş bir görünüm oluşabilir.Bunu engellemek için nemlendirici ürünlerle saçınızı destekleyin. Saçınızı ıslakken tarayın. Saçı kuruyken taramak, saçın daha da kabarık görünmesine neden olur.

Yaz için saç bakım önerileri

YAĞLI SAÇLAR

Sıcak hava ile terlediğinizde yağlı saçlarınız daha hızlı şekilde yağlanır. Ceviz büyüklüğünde saç kremi ile saçınıza dipten uca bakım yaparak bu etkiyi azaltabilirsiniz. Solmuş saçlar için 2 yıkamada bir olmak üzere renk koruyucu şampuan kullanılabilir.

Yaz için saç bakım önerileri

CANSIZ SAÇLAR

Cansız ve sönük saçlar için hacim verici ve dolgunlaştırıcı şampuanlar kullanabilirsiniz. Şekillendirici köpük ürünleri de saçlarınızın canlı görünmesine yardım eder.

Yaz için saç bakım önerileri

KURU SAÇLAR

Deniz, kum ve güneşin etkisiyle nemini kaybeden saçlarınız, kuruyabilir. Nemlendirici şampuanlar kullanarak nemini kaybeden saçlarınıza nemini tekrar kazandırabilirsiniz.

Yaz için saç bakım önerileri

KIRILMIŞ SAÇLAR

Tatil öncesi saçlarınızdaki kırıkları aldırmanız yerinde bir uygulama olacaktır. Gün içinde saç serumu, jel ve sprey gibi ürünleri denizden çıktıktan sonra kullanarak saçlarınızın yıpranmasını önleyin. Saç düzleştirici maşalardan da uzak durun.

BOYALI SAÇLAR

Boyalı saçlar ekstra bakım ister.Havuza ya da denize girmeden önce saçınızı koruyucu krem ile tarayın.Saç yıkarken de boyalı saçlarla özel şampuanlar kullanmalısınız.

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