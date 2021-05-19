Yaz günü Munzur'da kızak keyfi
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Yaz günü Munzur'da kızak keyfi

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Güncel

Yaz günü Munzur'da kızak keyfi Terörden arındırılan Munzur Dağları saklı cennete döndü Doğa Yürüyüşü yapan yerli turistler dört mevsimi bir arada yaşadı Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli'nin ortasında...

Yaz günü Munzur'da kızak keyfi

Terörden arındırılan Munzur Dağları saklı cennete döndü

Doğa Yürüyüşü yapan yerli turistler dört mevsimi bir arada yaşadı

ERZİNCAN - Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli'nin ortasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü. Zirvesinde kar, yazla birlikte açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur'da doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistler, kent merkezinde hava sıcaklığı 29 dereceyi bulurken kızak yapmanın keyfini sürdü.

Erzincan'ın Tatlısu köyünden başlayıp doğa yürüyüşü yapan yerli turistler kilometrelerce yol kat ederek 3300 rakımlı Munzur Dağlarına çıktı. Bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzurlara çıkan vatandaşlar, gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Yazla birlikte daha gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayan yerli turistler kilometrelerce yürüdükleri yolun yorgunluğunu unuttu.

Erzincan kent merkezinde hava sıcaklığının 29 dereceyi bulduğu günde Munzur'da karla serinleyen vatandaşlar, poşet ve sırt çantalarıyla kızak yapmayı da ihmal etmediler.

Yaz günü kızak keyfi yaşayan vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadıklarını kaydetti.

Babalarının rahatsızlığı sonucu Almanya ve İstanbul'dan Erzincan'ın Çağlayan beldesine bir süreliğine gelen Şükran ve Suzan Ağgül kardeşler, doğa yürüyüşünden büyük keyif aldıklarını ifade etti.

Şükran Ağgül, "Munzur Dağlarını hep televizyonlarda terör olaylarında duyardık. Buraya geldiğimizde de dağlara çıkmaya çekinirdik. Ama şimdi huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeyi ve dağları çok iyi bilen Murat Aydemir'le çıkmayı tercih ettik. 3300 rakımlı Munzur Dağlarındaki manzara ve yüzlerce endemik tür ve çiçekleri yerinde görmek muhteşem bir duygu" dedi.

İstanbul'dan gelen Suzan Ağgül ise, "Yaban hayatını bu kadar yakından görmek ve aynı gün içinde farklı türleri görmeyi hayal etmemiştim. Bundan sonra fırsat buldukça bu güzel doğaya gelmeye devam edeceğim. Bu mevsimde karda kaymak güzel bir tecrübe oldu" şeklinde konuştu.

Yaz günü Munzur'da kızak keyfi
Yaz günü Munzur'da kızak keyfi
Yaz günü Munzur'da kızak keyfi
Yaz günü Munzur'da kızak keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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