Yaz gündönümünde güneş tutulması: Ateş çemberinden görüntüler Etkinlikleri iptal ettiren Covid-19 salgını, güneş tutulmasını merakla bekleyenleri caydırmayı başaramadı.

Etkinlikleri iptal ettiren Covid-19 salgını, güneş tutulmasını merakla bekleyenleri caydırmayı başaramadı. Afrika'nın Kenya'sından Asya'nın Tayvan'ına bir çok ülkede tutulmayı bekleyenler, farklı yöntemlerle Ay'ın Güneş'i kapamasını heyecanla seyretti. View on euronews