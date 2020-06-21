Yaz gündönümünde güneş tutulması: Ateş çemberinden görüntüler
Etkinlikleri iptal ettiren Covid-19 salgını, güneş tutulmasını merakla bekleyenleri caydırmayı başaramadı.
21.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:30
Etkinlikleri iptal ettiren Covid-19 salgını, güneş tutulmasını merakla bekleyenleri caydırmayı başaramadı. Afrika'nın Kenya'sından Asya'nın Tayvan'ına bir çok ülkede tutulmayı bekleyenler, farklı yöntemlerle Ay'ın Güneş'i kapamasını heyecanla seyretti. View on euronews
Kaynak: Euronews.com