Yaz Gündönümü nedir? 2021 Yaz Gündönümü Google'da doodle oldu!

Bugünkü gündem 21 Haziran yaz gündönümü. Google'ın "Yaz 2021" i doodle yapmasıyla yaz gündönümü gündeme geldi. Günün en çok aratılan konularından olan yaz gündönümünün ne olduğu merak ediliyor. Peki, Yaz Gündönümü nedir? 2021 Yaz Gündönümü Google'da doodle oldu! Detaylar haberimizde!

2021 Yaz Gündönümü Google'da doodle oldu! 21 Haziran (bugün) Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüzün yaşandığı ve günlerin kısaldığı gündür. Yaz gündönümü olarak bilinen 21 Haziran'a dair bilinenleri sizin için derledik. Yaz gündönümünün ne olduğu ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Yaz Gündönümü nedir? 2021 Yaz Gündönümü Google'da doodle oldu! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Gündönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir. Bu tarihler, Yaz gün gönümü ve Kış Gündönümü olmak üzere ikiye ayrılır.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümü, 21 Aralık günü yaşanır. O gün, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü 21 Haziran günü yaşanır, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa dik geldiği andır. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bâzı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bâzı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

21 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayan Yaz Gündönümü 22 Eylül 2021 Çarşamba günü sona erecek.

2021 YAZ GÜNDÖNÜMÜ GOOGLE'DA DOODLE OLDU!

21 HAZİRAN'DA (YAZ GÜNDÖNÜMÜ) GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

Kuzey Yarım Küre

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 90°lik açı ile düşer.

Yaz mevsiminin başlangıcıdır.

En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.

Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.

Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur.

Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

Güney Yarım Küre