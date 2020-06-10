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Yaz geldi, klimaların faturadaki etkisine dikkat

Covid-19 süreci ile evde geçirilen zamanın artması ve evdeki elektrikli cihazların bu dönemde daha da yoğun kullanılması, elektrik faturalarının artmasına neden olabiliyor.

Yaz geldi, klimaların faturadaki etkisine dikkat
10.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:24

Covid-19 süreci ile evde geçirilen zamanın artması ve evdeki elektrikli cihazların bu dönemde daha da yoğun kullanılması, elektrik faturalarının artmasına neden olabiliyor. Havaların ısınmasıyla artan klima kullanımı da elektrik faturalarına etki ediyor.

Pandemi nedeniyle evde geçirilen zamanın artmasıyla beraber aydınlatmadan televizyona, fırından bilgisayara kadar evlerde bulunan neredeyse tüm elektrikli cihazların kullanım süreleri de arttı. Yükselen enerji tüketimi ister istemez faturaları da etkiliyor. Yaz mevsiminin gelişiyle beraber klima kullanımında da artış yaşanmaya başladı. Konutlarda serinlemek amacıyla sıkça tercih edilen klimalar, uygun cihaz seçimi ve kullanım yapılmadığında faturalarda yüksek artışlara neden olabiliyor.

Limak Enerji'nin hazırladığı tüketim istatistiklerine göre; klima kullanımından kaynaklı elektrik harcamaları yaz ayları için hane başına, örneğin 12 bin BTU'luk bir klima için aylık 82 TL'ye kadar ilave yük getirebiliyor.

Klimalar, evlerde yüzde 50'ye yakın tüketim artışına sebep oluyor

Klima tercihi faturaya yansıyan tutarı da doğrudan etkiliyor. Ortalama 200 kWh'lık tüketim yapan bir meskende klimaların 1 ay boyunca günde 3 saat çalıştırılması, tüketimde yaklaşık yüzde 50'lik artışa sebep oluyor. Bir ay boyunca günde 3 saat çalışan A+ sınıfı bir klima ortalama 97 kWh tüketim yaparken, A++ klima 81 kWh, A+++ klima ise ortalama 63 kWh tüketim yapıyor. Bu durumda A+ enerji sınıfında olan klimaların faturaya etkisi 82 TL olurken; A++ klimaların tüketimi 69 TL, A+++ klimaların tüketimi faturalara 53 TL olarak yansıyor. Limak Enerji, kullanım süresine bağlı olarak tüketim arttıkça bu farkın faturalara daha da yüksek oranda yansıyacağına dikkat çekiyor. Günde 3 saat kullanım üzerinden A+ enerji sınıfına sahip bir klima yerine A+++ enerji sınıfı bir klima tercih edilmesi durumunda aylık 30 TL'ye yakın bir tasarruf sağlamak mümkün oluyor. Günde 3 saat çalıştırılan bir klima; ütüden 4 kat, televizyondan 6 kat, bilgisayardan 4 kat, bulaşık makinasından 8 kat, tüm gün çalışan buzdolabından ise 3 kat fazla tüketim yapıyor.

Klima mı, vantilatör mü

Vantilatörlere kıyasla kuşkusuz açık ara daha iyi bir soğutma sağlayan klimalar, vantilatörlere göre ortalama 20 kat daha fazla enerji harcama kapasitesine sahip. Bu durum göz önüne alındığında vantilatör ile idare edilebilecek sıcaklıklarda vantilatörün tercih edilmesi, eğer sıcaklık daha da yüksekse önce vantilatör çalıştırarak, ortamı biraz serinlettikten sonra vantilatörü kapatarak klimayı çalıştırmak elektrik tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyor.

Klimaların elektrik tüketimini azaltmak için tasarruf tavsiyeleri

Ortam büyüklüğüne uygun BTU kapasitesine sahip ve A+++ enerji sınıfı bir klima tercih etmek ve ortam sıcaklığına dikkat etmek tasarruf etmeyi sağlıyor. Klimanın soğutma derecesi yükseldikçe harcanan enerji sarfiyatı da artıyor. Klimayı sabit derecelerde tutmak, artacak enerji tüketimini engelleyeceği için tasarruf sağlıyor. Yüksek sıcaklıktaki bir alanı soğutmak için klimalar daha fazla enerji tükettiğinden, özellikle sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması, aynı odada birden fazla bilgisayar bulundurmamak, daha az miktarda ısı yaydığı için enerji tasarrufu özelliği bulunan ampuller kullanmak, bina yalıtımı yaptırmak ve klima bakımını düzenli yaparak verimli çalışmasını sağlamak gibi unsurlar da yine ciddi derecede tasarruf sağlıyor.

Evlerde enerji tüketimi yüzde 12 arttı

Limak Enerji, korona virüs salgınının bölgedeki enerji tüketimlerine etkisine dair kapsamlı bir araştırma da gerçekleştirmişti. Bu sonuçlara göre; mesken enerji tüketiminde sokağa çıkma kısıtlamalarının ve evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasının da etkisiyle Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12'lik bir artış gerçekleşmişti. Ayrıca araştırmada bir önceki yılın aynı dönemine göre Mayıs ayında, mesken abonelerinin yüzde 17'sinin tüketiminde yüzde 50 ve üzeri artış gerçekleştiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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