YAZ GELDİ, GÜNEYDOĞU'DA YILAN KORKUSU BAŞLADI, UZMANLAR UYARDI
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YAZ GELDİ, GÜNEYDOĞU'DA YILAN KORKUSU BAŞLADI, UZMANLAR UYARDI

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte yılanlar da kırsal alanlarda sıklıkla görülmeye başladı.

03.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:54

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte yılanlar da kırsal alanlarda sıklıkla görülmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla görülen yılanlarla ilgili uzmanlar da çeşitli uyarılarda bulundu. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, özellikle engerek yılanının zehirli olduğunu belirterek, "Bölgede en çok görülen türlerden birisi engerek yılanıdır ve oldukça zehirli, tehlikelidir. Engerek yılanı kendisine dokunulmadıkça saldırgan değildir ama dokunduğunuz anda saldırır ve sizi zehirler" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, bölgede yaz mevsimiyle birlikte görülmesi muhtemel engerek yılanının ülkede mevcut 55 yılan türünün en zehirlisi olduğunu ifade etti. Türkiye'de varlığı bilinen 55 yılan türünün 15'inin zehirli olduğunu anlatan Yıldız, en zehirli olan engerek yılanı konusunda da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'YILANLAR DOĞADA DENGE UNSURU'

Yılanların korkutucu olduğu kadar çiftçinin dostu olduğu gerçeğine dikkat çeken Yıldız, "Ülkemizde 55 civarında yılan türü mevcuttur. Bu yılanların 15 türü zehirlidir. Diğerleri ise zehirsiz ve doğaya faydalı hayvanlardır. Yılanlar ekolojik besin sistemi içerisinde çok önemli bir yer tutar. Nedir bu? Yılanlar, doğada özellikle tarlaya zarar veren böcek, kuş, örümcek, fare, kemirgenlerle beslenir. Suda ise balık ve kurbağalarla beslenen farklı yılan türlerimiz var. Bu nedenle doğadaki yılanların çoğu çiftçinin dostu ve dengenin bir unsuru. Biz bu dengenin unsuru olan yılanları yok edersek orada böcekler veya kuşlar artacaktır. Kuşlar her ne kadar göze güzel görünse zararlı değilmiş gibi görünse de tarım zararlısı olan kuş türleri de vardır" dedi.

'DOKUNMADIKÇA ZARAR VERMEZLER'

Türkiye'de bilinen yılan türlerinin 15'inin zehirli olduğunu ve en tehlikelisinin de engerek yılanı olduğunu anlatan Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, "Yılanları görünce insanlarımız çok fazla ürküyor ve hemen kaçmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlarımız ise yılanı yakalamaya çalışıyor. İşte bu noktada çok dikkat edilmeli. Özellikle engerek yılanı en zehirli türdür. Doğada insana zarar vermez ama dokunulduğunda engerek yılanı çok tehlikeli bir hal alır ve insanı zehirleyerek ölümüne neden olabilir" diye konuştu.

Engerek yılanının dokunulmadıkça tehlikesiz olduğunu bu nedenle insanları dikkatli olmaları konusunda uyaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Son günlerde sürüngenlerle ilgili birçok haber gelmekte; sürüngenler soğukkanlı hayvanlardır. Kış uykusuna yatarlar ve havaların ısınmasıyla özellikle Nisan veya Mayıs aylarında kış uykusundan çıkarlar. Kış uykusundan uyandıktan sonra metabolizmalarını düzeltmek için güneşlenirler. İşte bu süreçte yılanlar güneşlendiği için halk tarafından çok sık bir şekilde görülürler. Engerek yılanı ülkemizdeki 15 zehirli yılan türünden birisi ve oldukça zehirli ve tehlikeli bir hayvan. Normalde siz ona dokunmadığınız sürece saldırgan değildir, size zarar vermez, sizi ısırmak için gelmez. Ama bilmeden yaklaştığınızda veya üzerine bastığınızda o zaman sizi ısırabilir. Isırırsa sizin için tehlikelidir. Bıraktığınız zaman hayvan kaçacaktır ama sıkışırsa ısırmaya çalışır. Unutulmamalı ki engerek yılanı insanları öldürecek kadar zehirli bir hayvandır. Vatandaşlarımız yılanı görünce yakalamaya, yakaladıklarında kesinlikle boyunlarına dolamaya kalkmasınlar. Bazen önemsenmeyen küçük bir yanlış hareketle yılan boyundan ısırıldığı zaman 5 veya 10 dakika içinde ölümüne neden olabilir."

YAZ GELDİ, GÜNEYDOĞU'DA YILAN KORKUSU BAŞLADI, UZMANLAR UYARDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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