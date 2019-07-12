Yaz geldi; çocuklardaki dirsek kırıklarına dikkat!

Çünkü çocukluk dönemindeki düşmeye bağlı kazalar kötü sonuçlar doğurabiliyor. Basit bir düşmeyle oluşan dirsek kırıkları kolun kaybına yol açabileceği gibi, tedavi edilmediğinde kalıcı sakatlıklara neden olabiliyor.

Çocuk oyunlarında oluşan kazalarda dirsek üzerine düşme durumu çok sık yaşanıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Altınel; karne tatili sonrası yaz tatiline çıkan çocukların bu aylarda vakitlerinin büyük çoğunluğunu parkta oynayarak ya da bisiklete binerek geçirdiğini belirterek, bu çocuklar ve ebeveynleri için önemli uyarılarda bulundu. Altınel; "Özellikle çocukların bu dönemde oynadığı oyunlarda el veya doğrudan dirsek üzerine düşmeleri sıklıkla görülür. Çocuklarda düşmeye bağlı kırıkların önemli bir bölümü dirsekte oluşur. Çünkü düşme sırasında vücudun yere çarpmasını önlemek için el veya dirseğimizi kullanırız. Yine dirsek eklemi, cilt altı yumuşak dokunun en zayıf olduğu eklemlerimizdendir. Bu durum onu travmalara açık hale getirir." dedi.

Düşme Sonrası Çocuk Vakit Kaybetmeden Doktora Götürülmeli!

Çocuklarda dirsek üzerine düşme ve çarpmalar sonucu görülebilecek kırıklar hakkında da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Altınel şu bilgileri verdi: "Dirsek kırıkları genellikle 8 yaş altındaki çocuklarda, özellikle de yaz döneminde sık görülen kırıkların başında gelir. Dirsek kırıkları ciddiye alınması gereken kırıklardır. Çünkü bu kırıklar damar sinir hasarına neden olabilmektedir. Acil müdahale edilmezse, kalıcı sinir hasarına hatta dolaşım bozukluğu nedeniyle gangrene sebebiyet vererek kolun kaybına yol açabilmektedir."

Dirsek Kırıkları Zamanla Kalıcı Sakatlıklara Yol Açabilir!

Çocukların özellikle yaz aylarında başlarına gelebilecek olası dirsek kırıkları sonrası ebeveynlerin süreci en az hasarla atlatmaları için yapılması gerekenler konusunda da tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmeyen Prof. Dr. Altınel, "Özellikle çocuklarda düşmeden ya da çarpmadan etkilenen bölgede lokal hassasiyet, şişlik, morarma ve hareket kısıtlılığı varsa mutlaka ortopedi uzmanına başvurulmalıdır. Çocuklarda bu tür kazalar sonrası oluşan kırıklarda, kemik zarının kalın olması nedeniyle kırık parçalar ayrışmaz ve bazen röntgenlerde dahi fark edilmeyebilir. Yine çocuk kemiği büyüme kıkırdakları içerdiği için, görüntüleme yöntemleri ile bu kıkırdakların değerlendirilmesi, yetişkin kemiğinin değerlenmesine göre daha zordur. Bu nedenle el veya dirseğinin üzerine düşme yaşayan çocukların vakit kaybedilmeden alanında uzman hekimler tarafından muayenesinin yapılması gerekir. Dirsek kırığının durumuna ve çocuğun yaşına göre tedavi planı belirlenip uygulanmakta, böylelikle kalıcı sakatlıkların önüne geçilebilmektedir" dedi.

Son olarak Prof. Dr. Altınel, dirsek kırığı geçiren çocukların ebeveynlerine de şu hatırlatmada bulundu: "Tüm tedavilere rağmen büyüme plağını içine alan dirsek kırıklarında, büyüme plağının tam veya kısmi hasar görmesine bağlı olarak zamanla kolda kısalık veya dirsekte eğrilik gelişebilmektedir. Bu açıdan dirsek kırığı geçiren çocuklar büyümeleri tamamlanana kadar bir ortopedist takibinde kalmalıdır."

Kaynak: Bültenler