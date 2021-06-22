Yaz gebelerine tavsiyeler
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Yaz gebelerine tavsiyeler

Yaz gebelerine tavsiyeler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sıcaklık artışıyla birlikte sıcak basmaları, tansiyon düşüklüğü, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi birtakım şikayetler artıyor.

Sıcaklık artışıyla birlikte sıcak basmaları, tansiyon düşüklüğü, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi birtakım şikayetler artıyor. "Yükselen sıcaklıkların keyfinizi bozmasına izin vermeyin" diyen Özel Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin, yazı serin ve sağlıklı geçirmek isteyen gebelere tavsiyelerde bulundu.

Op. Dr. Fatma Sezgin, "Gebelikte hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan ödem, kalp çarpıntısı, göz kararması, tansiyon düşüklüğü gibi sıkıntılar olabilmektedir. Yaz aylarında bu gibi şikayetler biraz daha yoğun yaşanabilir. Bu durumda baş etmenin yolu güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde uzun süre güneşte kalmamak ve yeterince su içmek gerekir. Bol sıvı tüketmek, günde ortalama 3 litre su içmek, idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, karın ağrıları, bebeğin suyunun azalması gibi durumları engeller. Gıdalar açısından yaz aylarında yağlı baharatlar tuzlu gıdalardan kaçınılmalıdır" dedi.

Gebelikte enfeksiyon riskinin artış gösterdiğini belirten Sezgin, "Gebelik bağışıklığın düştüğü bir dönemdir. Özellikle vajinal enfeksiyonlar gebelikte yaz aylarında artar. Bu durumdan kaçınmak amacıyla pamuklu kıyafetler tercih edilmeli. Polyester içerikli dar kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Islak mayo ile kalınmamalıdır. Gebelik cilt lekeleri gebelikte sık karşılaşılan cilt problemidir. Güneş koruyucu kremler kullanılmalı, şapka, gözlük gibi koruyucu objeler kullanılmalıdır. Anne adayları denize havuza girebilirler. Temizliğine güvenen yerlerde deniz ve havuza girebilirler. Yüzme gebelerin yapabileceği en güvenilir sporlarlardandır. Gebelikte hamam sauna kaplıca gibi yerlerin kullanılması tavsiye edilmez" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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